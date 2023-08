Rom s pivem a zneužívání dávek. Jurečkův instagramový příspěvek kritizují lídři stran

Lídři Pirátů a hnutí STAN se distancovali od grafiky, kterou koncem července zveřejnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na Instagramu. Je na ní fotografie Roma a nápis Konec zneužívání dávek. Předseda Pirátů Ivan Bartoš vyzval Jurečku, aby dodržoval slib nerozdělovat společnost a neštvat lidi proti sobě. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana se reklama nepovedla.

Reklamu, která má propagovat plánované zjednodušení systému sociálních dávek, zveřejnil předseda lidovců Jurečka na sociální síti minulý týden. V komentáři uvedl, že si chce posvítit na lidi, kteří se snaží podvádět nebo se jim nechce pracovat. "Takže třeba slavný 'pán s pivem' dožadující se dávek na demonstracích proti vládě a Ukrajincům by měl zbystřit a najít si rychle řádné živobytí," napsal Jurečka.

Podle Jurečky měl příspěvek za cíl na konkrétním mediálně známém případu upozornit na změny, které na ministerstvu práce a sociálních věcí chystá v sociálním systému. V další komunikaci bude podle něj KDU-ČSL dbát na to, aby se situace neopakovala.

"Bohužel příspěvek na sociální síti je někdy vztahován i na lidi, kteří systém nezneužívají. To nebyl jeho záměr a mrzí nás to. Ostatně já sám jsem se v minulosti již mnohokrát vyjádřil na podporu menšin. V tomto ohledu budeme v další komunikaci tématu dbát na to, aby se podobná situace neopakovala," uvedl Jurečka.

Zlatého Bludišťáka za nejdůstojnější připomínku dnešního Památného dne romského holocaustu získává Marian Jurečka 👇 pic.twitter.com/iao3R7bBDB — p c w (@peoplecanwin) August 2, 2023

Na přiložené fotografii je muž tmavé pleti s plechovkou piva, který se účastnil pietního aktu k uctění památky mladého Roma, který zemřel po potyčce na přehradě v Brně. Na videu, ze kterého záběr pochází, si muž emotivně stěžoval, že musí dlouho čekat na sociální dávky.

Zveřejněný materiál ve středu kritizoval předseda koaličního hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan. "Jednodušší systém čerpání podpory je určitě fajn věc. Ta reklama na něj se ale fakt nepovedla," napsal na Twitteru.

Reklamu odsoudil také předseda Pirátů Bartoš. Politika založená na rozdělování společnosti, štvaní jedněch proti druhým a strašení podle něj může laciné populistické body, z dlouhodobého hlediska to ale škodí celé zemi. "My jsme se proto zavázali, že budeme politiku dělat jinak," napsal na Twitteru Bartoš, který Jurečku vyzval, aby na to myslel.

Předsedu lidovců kritizoval také někdejší předseda strany Miroslav Kalousek, který uvedl, že se jako ministr financí za KDU-ČSL rovněž snažil omezit zneužívání dávek. "Nikdy jsem přitom ale nezneužil etnickou otázku. To je nespravedlivé a ohavné," napsal Kalousek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se chystá změnit systém sociální podpory tak, že z dosavadních čtyř dávek bude pouze jedna. Slibuje si od toho zjednodušení administrativy a posílení kontroly.

