Některým disidentům stát automaticky dorovná důchod. Jiným upraví penze novela

Disidentům a disidentkám s nízkým důchodem, kteří dostatečně dlouho platili odvody, sociální správa automaticky dorovná penzi na průměrnou částku. Ministerstvo práce pak připraví také novelu zákona, aby odpůrci a odpůrkyně komunistického režimu bez potřebné doby důchodového pojištění nemuseli o zmírnění podmínek a dopočítání malého důchodu žádat.

O změně informoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na konci září podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrná penze činila 20 254 korun.

Kvůli neřešení problému nízkých disidentských penzí drží od pátku 17. listopadu před sídlem vlády hladovku signatář Charty 77 a zakladatel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád. V úterý se s ním proto sešel i premiér Petr Fiala, se kterým se však podle Gruntoráda na ničem nedohodli. Aktuální návrhy ministra práce uvítal, ukončit hladovku ale nehodlá. Chartista to řekl ČTK a Českému rozhlasu.

Gruntorád, který je také zakladatelem knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti, mluvil s Fialou asi dvacet minut. "K ničemu to nevedlo. Řekl jsem mu, že by měl pan Jurečka odstoupit. Odpověděl mi, že neodstoupí," řekl Gruntorád. "On sám ho ani odvolat nemůže," podotkl.

Jurečka novinářům sdělil, že sociální správa automaticky dorovná penzi na průměrnou částku disidentům a disidentkám s nízkým důchodem, kteří dostatečně dlouho platili odvody.

"Zadal jsem, aby si kolegové z České správy sociálního zabezpečení nechali vyjet všechny účastníky třetího odboje a abychom my z naší aktivity zjistili, jestli nejsou mezi nimi lidé, kteří si nepožádali o průměrný důchod, na který mají nárok, abychom toto udělali sami. Zároveň jsme dali pokyn, abychom projeli všechny žádosti o zmírnění tvrdosti zákona. Pokud mají splněnou dobu pojištění a důchod mají nižší než průměrný, tak automaticky jim náleží možnost přiznat průměrný důchod," uvedl Jurečka.

Za malými důchody odpůrců a odpůrkyň komunistického režimu bývá věznění, vynucená emigrace či nemožnost pracovat. Nemohli tak dostatečně dlouho platit odvody. Mnoho lidí také nesmělo působit ve své profesi a mohlo vykonávat jen pomocné práce s malým výdělkem, který se pak promítl do nízké penze. Disidenti a disidentky mohou žádat o dorovnání částky do průměrné penze a při nesplnění potřebné doby pojištění o takzvané zmírnění tvrdosti zákona. Sociální správa a ministerstvo jejich případ pak posoudí.

O zmírnění žádal třeba chartista Karel "Charlie" Soukup. Jurečka jeho žádost zamítl, doporučil sociální dávky. Ministr dnes zopakoval, že v pondělí Česká správa sociálního zabezpečení ale po novém přehodnocení přiznala Soukupovi průměrný důchod do doby, než se vyřeší vyplácení jeho australské penze. Po vyjasnění se mu případně částka ještě upraví i zpětně zhruba do roku 2013, upřesnil ministr.

Podle Jurečky pak postup u disidentů a disidentek s nedostatečnou dobou odvodů upraví novela. "Chápu, že je nedůstojné, aby tito lidé žádali tento stát poté, čím vším si prošli, ještě o nějaké zmírnění tvrdosti zákona. To je věc, která není morální. Chci, abychom tuto věc zhojili změnou zákona, aby lidé nemuseli žádat, aby to nebylo na vůli aparátu, případně kohokoliv, kdo sedí v této budově, ale aby měli automaticky ze zákona nárok. Předpokládám, že postup dořešíme během čtrnácti dnů. Je nutná komunikace s ministerstvem obrany, s Ústavem pro studium totalitních režimů," řekl ministr.

Návrh na úpravu zákona Gruntorád vítá. "To je dobré, už se nebudou ponižovat," řekl v úterý. Protestní akci ale zatím ukončit nehodlá. "Tohle určitě není důvod, abych ukončil hladovku," zdůraznil. Dodal, že nadále trvá na tom, aby ministr Jurečka rezignoval na funkci.

Podle ministra debata o narovnání disidentských penzí začala před letními prázdninami a Gruntorádův protest "vývoj předběhl". Malé důchody odpůrců a odpůrkyň režimu označil šéf resortu za historický dluh.