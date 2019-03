Politici dostali dva týdny na reakci. Jít pouze na stávku nic nezmění, říká studentka

Tisíce českých studentů se v pátek připojily k celosvětové protestní akci Fridays For Future, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. "Stávky studentů" se účastnili mladí lidé ve více než stovce zemí a protestují tak po vzoru šestnáctileté Švédky Grety Thunbergové, která se loni v srpnu rozhodla každý den sedět před švédským parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. S argumentem, nač chodit do školy, když není žádná budoucnost. Švédští levicoví poslanci ji za to nominovali na Nobelovu cenu míru. My se ptali českých účastníků protestu, proč je pro ně důležitější stávkovat, než být ve škole? Odpovědi i průběh akce najdete v aktualizované galerii. Foto: Jakub Plíhal

Po vzoru švédské environmentální aktivistky Grety Thunbergové v pátek nešly do školy tisícovky českých studentů. Přidali se k celosvětové studentské stávce za klima Fridays For Future. Výsledkem je nyní dvoutýdenní "ultimátum" adresované českým politikům. "Jsme ochotni stávkovat dál. Řešení změn klimatu vnímáme za životně důležité," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz organizátorka stávky v Ostravě Ema Ostřížková.

Studentská stávka skončila a zbylo prohlášení adresované politikům: "Chceme záruku toho, že začnete naslouchat vědcům a budete snižovat emise skleníkových plynů. Dáváme vám dva týdny. Nechceme falešné sliby ani slova podpory, chceme, abyste jednali." Jak mají jednat?

Konkrétní kroky je složité popsat, my nejsme odborníci na toto odvětví, byť ten problém vnímáme. Je však vědecky dokázáno, že je možné postupně v České republice zavírat uhelné elektrárny a přecházet na udržitelné zdroje energie. Není nutné rozšiřovat důl Bílina a musíme se začít lépe starat o zemědělskou půdu. To, že nás teď zasáhla vlna kůrovce, si myslím, že má velký dopad na naše lesy, takže bychom se měli starat o jejich obnovu a o to, aby to byla obnova, která vydrží, rozhodně ne vysazování monokultur za účelem zisku.

Jakou očekáváte od politiků reakci?

My doufáme, že zvládneme vytvořit takový tlak, že se skutečně začne něco měnit. Pokud by se tak nestalo ani teď, jsme ochotni stávkovat dál, dokud se něco nezmění. Řešení změn klimatu vnímáme jako životně důležité.

Během pátku však zaznívaly názory, že se někteří stávkující chtěli jen ulít ze školy…

Určitě není možné se vyhnout tomu, že někteří studenti se opravdu jen chtěli ulít ze školy, ale je na každém z nich, aby se sami ve škole omluvili, že tam nepřijdou. Jako středoškoláci si navíc musíme doplňovat učivo, takže to není zas taková výhoda tam nebýt. Jako organizátorka ostravské stávky můžu říct, že tolik práce a příprav by nestálo za jeden den bez školy.

Kdy jste se o životní prostředí začala zajímat?

Už je to pár let, co se mě to tak drží. Přišlo to ale z ničeho nic. Já koukala hodně na dokumenty a skrze ně a internet jsem se začala dozvídat o změnách klimatu, o těch environmentálních tématech. Postupem času jsem našla více cest, jak se aktivně zapojit do jejich řešení i v Česku. Byla jsem proto ráda, když jsem zjistila, že se stávky podle Grety Thunbergové pořádají i u nás.

Co pro lepší životní prostředí děláte vy sama?

Pro začátek nejím žádné živočišné výrobky, jsem veganka. Stejně tak se snažím žít co nejvíce "zero waste", tedy bez odpadů a neprodukovat žádné plasty. Většinou nakupuji v sekáčích a v normálních obchodech téměř nenakupuji, protože neuznávám fast fashion, takzvanou rychlou módu. Zároveň se snažím na procházkách uklízet okolí, takže když vidím sáček, vezmu ho a dám do koše, kam patří. Také jsem pořádala i pár úklidů na ostravské Haldě Emě, kde teď bude další kolo úklidu, tentokrát v rámci projektu Ukliďme Česko.

Třetí videorozhovor z deseti, ve kterých jsem se dnes na Malostranském náměstí v Praze za redakce @Aktualnecz a @Hospodarky zeptal mladých lidi na velké manifestaci za klima: proč jste tady? Dekuji za jejich názory! pic.twitter.com/ludYmctZ7y — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 15, 2019

Myslíte, že jako jedinec něco můžete změnit?

Já si myslím, že to opravdu začíná u každého z nás. Pokud jednou jdeme na stávku, ale běžně se v našich životech chováme neekologicky, nic to nezmění. Ale kroky každého z nás důležité jsou. Kdybychom se všichni chovali ekologicky a nenakupovali třeba věci v plastu, tak by to mělo velký dopad. Stejně tak si myslím, že je důležité apelovat na politiky a političky, kteří s tím můžou něco udělat, třeba nějakými legislativními kroky, a to mnohem rychleji než my zespoda. Takže záleží na jednotlivci, ale i na celku.

Do stávky v Ostravě se nakonec zapojila asi tisícovka studentů. Kolik času vám zabrala její příprava?

Do Fridays for Future Česká republika jsem se přidala na konci ledna, tenkrát jsem byla v Ostravě jediná. Než se nás sešlo více a navzájem jsme se našli, tak to chvíli trvalo. Potom jsme se ale pustili do řešení propagace, způsobů, jak stávku dostat mezi další školy a studenty. Navrhovali jsme a tiskli letáky, rozesílali tiskové zprávy, museli jsme vymyslet trasu průvodu a nahlásit to na město, abychom vůbec dostali povolení. Pak jsme mohli oslovit řečníky, celé to potvrdit, vyřešit nespočet emailů a telefonátů, a to nám zabralo hodiny volného času.

Chodíte na gymnázium Olgy Havlové v Ostravě. Jaký byl přístup školy?

Škola nám pochopitelně neomluvila naši neúčast na hodinách, museli jsme si omluvenky zajistit sami. Vím i o případech, kdy studenti měli problém, aby jim učitelé ty omluvenky potom uznali. Celkově vedení se k tomu však po celou dobu stavělo pozitivně. Mohla jsem v klidu o přestávkách roznášet letáčky a informovat ostatní studenty o stávce, proto taky podle mě z našeho gymnázia dorazilo velké množství studentů.



Podařilo se vaší škole už udělat něco pro lepší životní prostředí?

Naše gymnázium je zapojeno do programu Ekoškola, takže tam máme Ekotým, který se snaží podnikat různé kroky k tomu, abychom tou Ekoškolou mohli i nadále být. Například třídíme odpad v každé třídě a snažíme se vymýšlet různé akce a informovat studenty o enviromentálních problémech.