Jiný pohled na debatu v Karviné. Novinář popsal, co zapadlo ve smršti emocí a urážek

Výjezd ministra vnitra a předsedy Starostů a nezávislých (STAN) Víta Rakušana do Karviné zanechal v médiích viditelnou stopu. V ostré "debatě" s občany padaly od místních nadávky i silně proruské výroky. Způsob, kterým o události některá média informovala, kritizuje novinář působící v Moravskoslezském kraji Jan Žabka. "Novináři z Prahy sem zamířili za jistou senzací a bizárem," tvrdí.

Karvinsko podle Žabky patří dlouhodobě k přehlíženým regionům, kterému média věnují sníženou pozornost. "Podobné to bylo i teď, kdy většinou vznikla dost podobná reportáž o tom, jak někteří lidí nadávají panu Rakušanovi do fašisty a tak dále. Málokoho ale napadlo přijet o pár dní dříve a zeptat se, jak se ti lidé cítí, jak se na debatu připravují nebo jestli je pro ně Rakušanova cesta přínosná," připomíná Žabka, který aktuálně pomáhá s rozjezdem redakce Okraj, zaměřené na investigativní a analytickou žurnalistiku v Moravskoslezském kraji.

V souvislosti s přenosem na sociálních sítích se na diskutující sesypala lavina urážek. "Zatímco jedni řvou fašisto, druzí píšou, že jde o makaky, frustráty nebo dezoláty. Ale často je to poháněno podobnými emocemi. To ale ničemu nepomůže. Debata, ani to mediální pokrytí, kterého jsme byli svědky," podotýká Žabka.

Co média z kontroverzní debaty neukázala? Jak přehlíženým regionům pomoct? A povedlo se dle Žabky Rakušanovi to, co plánoval?

