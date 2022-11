Jindřišská věž je k mání za 75 milionů, prodává ji pražské arcibiskupství

Za 75 milionů korun nabízí pražské arcibiskupství k prodeji památkově chráněnou Jindřišskou věž v centru hlavního města, vyplývá z informací na webu arcibiskupství. Cílem prodeje je racionalizace majetku, řekl Deníku N generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Jindřišská věž je součástí pražské památkové rezervace zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Bývala zvonicí blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Stavba z 15. století je vysoká téměř 66 metrů a vybavená výtahem.

"Vyhodnocujeme postupně náš nemovitý majetek a ten, který je neproduktivní, se snažíme výhodně prodat a finance alokovat především do nájemního bydlení," uvedl Balík pro Deník N. Se státem nebo s hlavním městem prodej Jindřišské věže přednostně neřešil, uvedl. "Jindřišská věž patří mezi horké brambory mnoho let. Věž může vynést nějaké finance, ale není to tak jednoduché," doplnil.

Podle Deníku N je Jindřišská věž dlouhodobě v pronájmu společnosti Jindřišská věž, s. r. o., která patří staviteli a podnikateli Martinu Podzimkovi. Smlouva o nájmu nemovitosti z roku 2000 byla uzavřená na dobu určitou do konce roku 2044, vyplývá z inzerátu na webu arcibiskupství.

Zprostředkovatelem prodeje je společnost Center Capital. Její mluvčí Barbora Hanáková podle Deníku N uvedla, že detaily spolupráce jsou součástí obchodního tajemství.

V deseti patrech věže je prodejna se suvenýry, whiskerie-kavárna, galerie i stálá expozice. Věž se také využívá pro kulturní programy, výstavy, autorská čtení, divadelní či hudební představení. Součástí restaurace v sedmém a osmém patře je zvon Maria z roku 1518. V posledním patře se nachází vyhlídka na panorama Prahy.

Pražské arcibiskupství podle svého webu nabízí k prodeji také pozemky v pražských Letňanech a Hrdlořezech a také v Jesenici a Velkých Popovicích u Prahy. Prodat chce také přírodní památku Cholupická bažantnice s nemovitostmi v Praze 12.

