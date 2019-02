Ryzí nestoudnost, chtějí znovu ožebračit církve, odmítají senátoři zdanění restitucí

Premiér Andrej Babiš bude muset dát opět dohromady hlasy svého ANO, ČSSD a KSČM, aby prosadil ve sněmovně opětovné schválení zdanění církevních restitucí. V Senátu směřuje ve středu dopoledne vše k tomu, že senátoři zdanění odmítnou a vrátí do sněmovny, čímž přidají Babišovi jednu starost navíc. Pro komunisty, kteří zdanění prosazují nejvíc, je tato věc zásadní. Když se v minulosti rozhodli podpořit vládu, Babišovi oznámili, že jednou z podmínek podpory je právě zdanění restitucí.

Málokdy je vidět tak výrazně rozdíl mezi dnešní Poslaneckou sněmovnou a Senátem jako v případě schvalování zdanění finančních náhrad, které stát vyplácí církvím za majetek ukradený před rokem 1989. Zatímco ve sněmovně zdanění jasně prošlo, situace v Senátu je zcela odlišná - jeho členové se chystají návrh jednoznačně odmítnout. Tři nejsilnější kluby s více než padesáti senátory, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s nezávislými, dokonce vystoupily se společným stanoviskem.

"Tento návrh je ryzí nestoudnost, poté, co komunisté více než čtyřicet let pronásledovali věřící a duchovní, poté, co připravili církve o veškerý majetek, zlikvidovali řády, věznili řeholníky, přichází komunistická vláda s tím, jak ještě v druhé vlně ožebračit církve," prohlásil ve středu dopoledne senátor za ODS Jiří Oberfalzer.

Velmi obdobně reagovali ve středu i senátoři TOP 09. "Je velká ostuda, že návrh na takzvané "zdanění" církevních restitucí vůbec prošel sněmovnou a Senát se jím musí zabývat," prohlásil například senátor a místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. Ilustruje to podle něj dobře dobu, ve které žijeme. "Komunisté se už ani nesnaží předstírat, že se za zvěrstva a křivdy spáchané minulým režimem stydí, ale ještě navíc se snaží vytvářet nové křivdy," řekl.

Jeho kolega Herbert Pavera tvrdil, že zdanění je jen další krádeží. "Majetek, který se církvím před několika lety vracel, byl často velmi zanedbaný, zničený, a v některých případech ani být vrácen nemohl, protože jej komunisté nenávratně zabrali nebo prodali. Je logické, že církve dostaly za takovou újmu náhradu," uvedl Pavera.

Máme dost hlasů pro ústavní stížnost

Starostové a nezávislí navíc oznámili, že jejich senátor Zdeněk Hraba má už dost hlasů pro podání stížnosti Ústavnímu soudu na zrušení zmiňovaného zákona na zdanění církví. Pokud by sněmovna opětovně zdanění schválila, podpoří stížnost k soudu všech 18 senátorů z klubu Starostové a nezávislí, zástupci klubu Občanské demokratické strany, Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21 a nezařazená senátorka Jitka Chalánková.

I zástupci církví se chtějí obrátit na Ústavní soud. "(Po pádu režimu) jsme nežádali pomstu, nikoho jsme nehnali k odpovědnosti a najednou s námi jednají tímhle způsobem. Když jsem viděl usměvavé tváře některých pánů poslanců KSČM, tak jsem viděl, jak jsem putoval na Loretu. Ale ne na pouť, ale do vojenské věznice," uvedl minulý měsíc kardinál Dominik Duka.

Jak se zdanění projeví O restitucích církevního majetku rozhodla většina Poslanecké sněmovny v listopadu 2012, kdy schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Kromě pozemků a budov v ceně 75 miliard činí finanční náhrada 59 miliard korun. Ta má být církvím vyplácena po dobu třiceti let po dvou miliardách ročně. Částka se má zvyšovat o inflaci. Pokud by prošel nynější návrh, finanční náhrady by se zdanily 19 procenty, z roční dvoumiliardové částky by tak zbylo 1,62 miliardy korun. Z celkového objemu 59 miliard by církve obdržely zhruba 48 miliard (respektive o něco více, opět podle inflace).

Komunistická poslankyně s obhajobou neuspěla

Členové horní parlamentní komory ostře kritizovali novelu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi od první chvíle, kdy do Senátu dorazila. Už hospodářský výbor, který ji projednával jako první, v naprosté většině odhlasoval vrácení novely navzdory tomu, že se je snažila o opaku přesvědčit komunistická poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Právě ta zdanění hájila za Poslaneckou sněmovnu v Senátu.

Podle řady senátorů je jediným důvodem zdanění to, že premiér Andrej Babiš potřebuje k vládnutí komunisty, a ti jsou ochotni jej podporovat jen za cenu různých "dárků". Jedním z nich má být právě schválení zdanění, o což se komunisté snaží už několik let. "Určitě jsem neočekávala, že zde budeme mít nějaký lehký úkol. Oceňování majetku církve bylo odlišné než v případě jiných restituentů, protože si tento majetek ocenily samy církve," tvrdila senátorům před několika dny Aulická Jírovcová.