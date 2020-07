Je možné, že na Tchaj-wan poletím jejich letadlem. Ne vládní letkou, říká šéf Senátu

Přestože čeští politici často využívají k letům do zahraničí vládní letku, je možné, že v případě ostře sledované cesty předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan tomu bude jinak. Vystrčil by k letu, od kterého ho zrazuje prezident Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš, nemusel vládní letoun využít. Podle informací Aktuálně.cz zvažuje letět s tchajwanskou leteckou společností.

Bez ohledu na to, kam se ještě letos vydají čeští politici, je zcela nepochybné, že zdaleka nejsledovanější cestou bude let předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, kam se chce vydat v září. Podle zjištění Aktuálně.cz je přitom možné, že letadlo, kterým bude spolu s delegací podnikatelů cestovat, nebude mít na sobě české výsostné znaky.

Druhý nejvyšší ústavní činitel totiž tvrdí, že kvůli přísným karanténním opatřením vyžadovaným při mezipřistání jedná o možnosti, že by letěl přímo. A to s leteckou společností se sídlem na Tchaj-wanu. Znamenalo by to, že by nevyužil služby české vládní letky.

"Taková varianta existuje, je možné, že poletím jejich letadlem. Nemohu to vyloučit. Cesta vládním speciálem vyžaduje mezipřistání, které v současné době nelze kvůli pandemii realizovat. Proto probíhají jednání s tchajwanskou stranou o možnosti, že bychom letěli komerční linkou s jejich leteckou společností. Je to na dobré cestě," řekl Vystrčil, který rozhodnutím o cestě na Tchaj-wan navazuje na úmysl svého předchůdce v křesle předsedy Senátu Jaroslava Kubery. Ten byl rozhodnutý letět, jenže zemřel na infarkt.

Už když Vystrčil oznamoval svůj záměr vydat se na Tchaj-wan, objevily se spekulace, zda mu let nepřekazí vláda či prezident Miloš Zeman, protože o samotném využití letky nerozhoduje předseda Senátu. Premiér Andrej Babiš sice vyloučil možnost, že by blokováním letadla chtěl bránit Vystrčilovi v jeho odhodlání, ale podle informací Aktuálně.cz skutečně hrozí, že žádné letadlo nebude k dispozici.

Vystrčilův tým se obává, že v daném termínu bude letoun potřebovat pro zahraniční cestu prezident.

"Pokud jde o prezidentovy cesty do zahraničí, není vyloučeno, že navštíví v závěru září Itálii," napsal hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Na doplňující dotaz, zda tedy bude volné letadlo vládní letky pro předsedu Senátu na Tchaj-wan, odpověděl: "Pokud jde o vládní letadlo, není to otázka pro mě." Nevyloučil, že prezident bude mít na podzim další zahraniční cesty, pokud to situace dovolí. Termín však neupřesnil. "Z diplomatických důvodů nebudu nyní konkretizovat," dodal. V první polovině roku měl Zeman letět do Ruska a Číny, ani jedna z cest neproběhla a podle zdrojů Aktuálně.cz se hledají náhradní termíny.

Pražský hrad dlouhodobě tlačil na Kuberu, aby nikam neletěl. Opakovaně protestuje také Čína, která usiluje o opětovné připojení Tchaj-wanu k pevninské Číně a je proti oficiálním cestám vrcholných politiků na tento ostrov.

O přidělení vládního stroje Vystrčilovi rozhoduje armáda. Ministr obrany Lubomír Metnar už v červnu prohlásil, že letadlo předsedovi Senátu poskytne. "Nemám důvod případné žádosti nevyhovět. Ministerstvo obrany provozuje leteckou přepravu ústavních a vládních činitelů," řekl novinářům Metnar.

Nemám moc jiných možností

I pokud by však letoun k dispozici byl, Miloš Vystrčil tvrdí, že hlavní komplikací v jeho využití je to, že mu nikdo nezaručil přelet z Prahy na Tchaj-wan bez mezipřistání. "To je pro mě velký problém, protože chci, aby byl let co nejrychlejší a nejbezpečnější. To by v případě mezipřistání nebylo možné," vysvětluje Vystrčil. Proč je mezipřistání nezbytné, zatím ministerstvo obrany spravující vládní letku nevysvětlilo.

Na dotaz, co přesně myslí zárukou bezpečnosti, odpověděl, že ochranu před nákazou koronavirem. "Z tohoto pohledu je Česko, stejně jako Tchaj-wan, bezpečnou zemí. Ale v případě mezipřistání připadají v úvahu země, kde je situace vážnější. Obávám se toho, abych nemusel do karantény, protože se chci hned po přistání na Tchaj-wanu pustit do práce," uvedl Vystrčil.

Několikrát přitom prohlásil, že je pro něj také velmi důležité to, kolik bude celá cesta stát. "Samozřejmě náklady na tento let mě velmi zajímají. Pokud bych letěl s tchajwanskou leteckou společností, nesmí se stát, že by cesta stála více než letadlem vládní letky. Postupuji zcela transparentně, vše kolem nákladů zveřejníme," řekl šéf Senátu.

Pokud skutečně poletí s Tchajwanci, je možné, že se dočká kritiky za to, že nevyužil českou vládní letku, ale spoléhá na "cizince". Navíc ještě z Tchaj-wanu, který je trnem v oku Číňanů. Vystrčil podle svých slov s takovou kritikou počítá, ale kvůli ní by rozhodně plány neměnil.

"Jsem už zvyklý snášet různorodou kritiku, ale myslím, že už jsem ukázal, že si dokážu svou volbu obhájit. Prioritou je maximální omezení zdravotních rizik, zajištění dostatečného počtu míst pro podnikatele, co nejkratší doba letu a aby náklady nepřevyšovaly náklady za vládní speciál. Nemám moc jiných možností. Když jsem se zeptal vládní letky, jestli jsou schopni mě dopravit na Tchaj-wan bez mezipřistání, tak mi to její zástupci nemohli slíbit," podotkl.

Rozhodnutí letět na Tchaj-wan učinil Vystrčil v červnu. "Jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska rozvoje ekonomického, rozvoje vědy, vzdělání i kultury," prohlásil mimo jiné s tím, že jde o hodnotový střet, o který se bojuje od roku 1989. "Je to střet mezi základními hodnotami a principy, na kterých fungujeme, jako jsou vláda práva, svoboda, suverenita či demokracie, a něčím, co jsem nazval počítáním grošů. Pokud pojedu na Tchaj-wan, tak se tím hlásím k těmto principům, a ne k počítání grošů," uvedl.

Pokud jde o to, kdo bude s předsedou Senátu na palubě, Vystrčil už dříve upozorňoval, že zájemců je hodně. "Oslovily mě desítky zájemců z řad podnikatelů a institucí zaměřených na vědu, výzkumu, inovace a kulturu. Vypadá to na velmi výraznou podnikatelskou delegaci," řekl. Vybíráni jsou mimo jiné na základě toho, zda mají konkrétní plán a partnera na tchajwanské straně. Naopak hlavní zaměstnavatelské svazy a profesní organizace se cesty nezúčastní.

