Jaroslav Pešta slaví 60 let v novinařině. Je to divný, ale psaní mě pořád baví, říká

Žádný jiný český novinář se patrně nevěnuje aktivně své profesi tak dlouho jako Jaroslav Pešta. Sportovní redaktor nedávno oslavil šedesát let ode dne, kdy nastoupil do Hospodářských novin. Pro vydavatelství Economia, pod které spadá i deník Aktuálně.cz, pracuje dodnes. V rozhovoru vzpomíná na své začátky a říká, že ho práce i po šesti desetiletích pořád baví.

Když v červnu 1963 Jaroslav Pešta do Hospodářských novin přišel, bylo to podle jeho slov jen na měsíční zkoušku. Že vydrží šedesát let, tehdy ještě nemohl tušit. "Po měsíci mi šéfredaktor řekl, že nemají nikoho, kdo by se staral o spotřební průmysl. Tak jsem dostal smlouvu," vzpomíná redaktor, který se novinařině chtěl věnovat už od dětství.

K žurnalistice Peštu přivedly mimo jiné olympijské hry v Helsinkách v roce 1952, které ho jako diváka nadchly díky zlatým medailím běžce Emila Zátopka a jeho manželky, oštěpařky Dany Zátopkové. S kamarády se rozhodl udělat vlastní olympiádu a z nich denně zapisoval výsledky a různé zajímavosti. "Začalo to zajímat i dospělé a já si řekl, že bych se chtěl dostat do novinářské rodiny," říká matador, který měl podle svých slov na psaní talent od základní školy, kde sbíral ocenění za sloh.

V poslední době Jaroslav Pešta píše o sportu v deníku Aktuálně.cz, naposledy dělal rozhovor se špičkovou tyčkařkou Amálií Švábíkovou, s kajakářem Vítem Přindišem nebo plavkyní Barborou Seemanovou.

Pešta při oslavách svého výročí v domovské redakci přiznal, že ho novinařina stále velmi baví. "Když mám dva, tři dny pauzu, tak už přemýšlím, koho bych mohl zpovídat. Pořád mám chuť. Až mi někdo řekne, že to stojí za bačkoru, tak se seberu a odejdu," usmívá se.

