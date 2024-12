Sestra náhle ochrnula, přesto dál pracuje v nemocnici. Na nový vozík jí chybí peníze

Lucie Nekvasilová

"Už vím, co znamená rčení: co tě nezabije, to tě posílí," říká Jana Juřičková. Zdravotní sestru postihl v necelých 35 letech míšní infarkt. Bez varování během pár minut ochrnula od hrudníku dolů a už se nikdy nepostavila na nohy. Žít dál normálně i na vozíku se jí zprvu zdálo nemožné. Doma ale měla dvě malé děti, a tak začala bojovat.

Je 6:30 ráno a Janě Juřičkové začíná směna v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Na traumatologickém oddělení pracuje jako prekodér. Prochází a kontroluje zdravotnickou dokumentaci hospitalizovaných pacientů a připravuje podklady pro zdravotní pojišťovny.

Stejnému zaměstnavateli i oddělení je věrná od roku 1997. Do Baťovky, jak se nemocnici také říká, nastoupila hned po maturitě na střední zdravotnické škole a 17 let tam pracovala jako všeobecná zdravotní sestra. Teď do práce dojíždí dvakrát týdně, vždy v úterý a v pátek. A místo na sesternu míří do kanceláře.

"Kontakt s pacienty mi chybí, ale jsem obrovsky vděčná za pomocnou ruku, kterou mi tady v nemocnici podali. Nepřestali se mnou počítat, řekli mi: Vrátíš se na jinou pozici. A opravdu se tak do roka stalo," vypráví pětačtyřicetiletá Jana.

Do práce jezdí autem, parkování má zajištěné kousek od vchodu do budovy, sama si vyloží vozík a obratně na něj přesedne. Nemocnice je bezbariérová, a tak se bez problémů dostane až do kanceláře. Když projíždí po traumatologickém oddělení, stejně se ale neubrání alespoň nahlédnutí, jak jsou obsazené pokoje nebo s jakými diagnózami na nich lidé leží. "Byla to pro mě srdcovka," svěřuje se.

Nemoc přišla bez varování

Nejen o milovanou práci připravila Janu Juřičkovou před deseti lety míšní ischemie, závažné onemocnění, při kterém dochází k nedostatečnému přísunu krve do míchy, a to způsobí poškození nervových buněk. "Jela jsem se synem na nákup, a když jsme se vrátili domů, už jsem nevyšla po schodech do patra, v bolestech jsem lezla po čtyřech, nohy mě neposlouchaly," vzpomíná. Co v první chvíli považovala za vyhřezlou ploténku, kterou jí kolegové v nemocnici snadno "opraví", skončilo po kolotoči vyšetření krutou a nevratnou diagnózou.

Vozík s pohonem pro Janu Přispět Janě Juřičkové na nový lehký vozík a přídavný elektrický pohon můžete zasláním libovolné částky na transparentní účet Konta Bariéry 17111444/5500, variabilní symbol 240975, nebo prostřednictvím webu nadace zde: https://kontobariery.cz/chci-pomahat?vs=240975

Z plného zdraví bez jakéhokoliv varování se z Jany stala paraplegička ochrnutá od hrudníku dolů a závislá na invalidním vozíku. Ještě jí nebylo ani pětatřicet let a doma měla dvě malé děti. "Synovi Lukášovi byly čtyři roky, dceři Veronice deset. Byli jsme zvyklí být stále spolu a najednou jsem strávila pět měsíců v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. Bylo to peklo," vypráví. Zapojit se do péče o chod domácnosti museli všichni, Janin manžel, rodiče i sestra. A víkendy patřily více než stokilometrovým výjezdům celé rodiny do Hrabyně, aby mohli být pospolu.

Překonat musela bariéry i strach

Během takřka půlroku, kdy byla Jana mimo, se musel také upravit rodinný domek nedaleko Zlína, kde Juřičkovi bydlí. Přízemí totiž patřilo Janiným rodičům, zatímco ona s manželem a dětmi bydlela v prvním patře. Aby se tam dostala, potřebovala schodišťovou sedačku. A pryč musely i všechny další bariéry. S obrovskými výdaji na nový život na čtyřech kolech tehdy pomohl Janě stát, podpořili ji kamarádi a kolegové. A přidalo se i Konto Bariéry, které pomohlo s pořízením bezbariérové kuchyně. Ta je nejen nižší, ale také má pod sebou prostor pro nohy, takže se k ní dá bez problémů zajet i na vozíku.

Když Janu převezli do Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, byla v podstatě ležící a zcela odkázaná na pomoc druhé osoby. Postupně se ale naučila i s ochrnutou půlkou těla zvládnout skoro všechno. "Největší motivací byly samozřejmě děti a rodina. Chtěla jsem, aby můj handicap pocítili co nejmíň," říká.

Začátky ale byly krušné. "Třeba když jsem poprvé vysávala, brečela jsem vzteky, jak to dlouho trvá. Zdravá bych to měla za deset minut," vypráví teď už s úsměvem. Mnohem déle než se naučit fungovat bez nohou, jí ale trvalo vypořádat se s dalšími potížemi spojenými s paraplegií, o kterých se už moc nemluví. "Nefungují vám střeva, máte potíže s vyprazdňováním. Dokonce jsem pak podstoupila výkon na urologii, aby to pro mě bylo snazší," svěřuje se.

Potřebuje lehký vozík, aby ulevila rukám

Letos v lednu to bylo deset let, co Janě Juřičkové zákeřné onemocnění změnilo život. "Kdyby mi někdo dopředu řekl, co mě čeká, myslela bych si, že to nemůžeme zvládnout," svěřuje se. Jenže navzdory handicapu se snaží být za každých okolností usměvavá, pozitivní a ukazovat ostatním, že i na vozíku se dá žít kvalitně a k tomu pracovat.

"Po letech strávených na vozíku jsem se odvážila i cestovat, letět letadlem. Jde to. Je to o něco složitější, ale je to super," dodává. Svoje zkušenosti, někdy i velmi osobní, navíc neváhá na požádání sdílet s dalšími lidmi s podobným handicapem, třeba s pacienty Rehabilitačního ústavu v Hrabyni, kde jí kdysi pomohli.

Aby však Jana mohla být i nadále soběstačná, pečovat o domácnost a pracovat, nutně potřebuje kvalitní mechanický vozík, který je lehký, snadno ovladatelný a sama ho bez problémů naloží do auta. Osvědčil se jí Quickie od firmy Medicco s odlehčenými karbonovými blatníky a karbonovou stupačkou a ráda by si vozík namísto starého, dosluhujícího, pořídila zase. "Každý kilogram mínus je znát a pomůže mi udržet si v kondici ruce, které jsou dlouhodobě přetížené. Na obou už mám odoperovaný syndrom karpálního tunelu a potíže se vrací," vysvětluje.

Pojišťovna zaplatí jen základ

Potíž je v tom, že nový vozík, který váží jen necelých osm kilo, vyjde na 145 tisíc korun, zatímco zdravotní pojišťovna přispěje ani ne polovinu, přesně 60 tisíc korun. A Jana by si k němu navíc ráda ještě pořídila přídavný elektrický pohon za dalších zhruba 70 tisíc korun, který pojišťovna nehradí vůbec. I ten by Janě ulehčil samostatný pohyb po městě, aniž by se musela bát, že někde zůstane v pasti - třeba kvůli vyššímu nájezdu na chodník nebo prudšímu kopečku, na který už jí síla v rukách nestačí.

S žádostí o pomoc se proto Jana obrátila na Konto Bariéry, a to se pro ni rozhodlo ve spolupráci se zpravodajským serverem Aktuálně.cz uspořádat adventní sbírku. "Předem moc děkuji všem, kteří mi na nový vozík a pohon přispějí," říká Jana. "Nedokážu si představit, že bych zůstala doma, člověk by z mého pohledu zakrněl, chyběl by mi sociální kontakt i možnost realizovat se," uzavírá.