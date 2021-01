Jak sponzor ANO Rusňák vydělal první miliony? Firma s dluhy skončila u bezdomovce

Za rok 2013 se aktiva z jednotek milionů zvýšila na více než 120 milionů korun. I v následujících letech do DRFG peníze vkládali po stamilionech neznámí investoři , které sám Rusňák označil v roce 2016 za "fyzické osoby, které do toho dávají své privátní peníze". Více je nikdy neidentifikoval.

Prověřování, zda Rusňák spáchal podvod, kontroloval Ratajského známý

Zástupcem vedoucího jihomoravské hospodářské kriminálky, která případ Rusňákova možného podvodu po roce a půl odložila, je dodnes Josef Šamalík - přítel expolicisty Ratajského, který s ním dříve sloužil na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Ratajského nejbližší spolupracovník Jakub Patloka, který je dnes stíhaný, ještě rok před policejním zásahem pracoval jako elitní vyšetřovatel u Šamalíka.

V době, kdy Ratajského poslali po obřím zásahu policisté do vazby, měl Šamalík v záhlaví svého facebookového profilu logo Ratajského spolku Bratři v triku. Ten sdružuje současné či bývalé pracovníky bezpečnostních složek. A dle detektivů přes něj Ratajský mohl udržovat kontakty s policisty, kteří mu nosili informace. Jeho logem jsou dvě postavičky policistů objímají třetího zakuklence s upraveným policejním sloganem "pomáhat si a chránit se". Šamalíkův komentář "Poznáte mě?" u obrázku tří panáčků "olajkoval" i Ratajský.

Čtrnáct dnů potom, co Šamalíkův útvar Rusňákovo podezření z podvodu smetl ze stolu, se Ratajský stal členem dozorčí rady firmy Compass Consulting Service, kterou dodnes ovládá Rusňák. A to společně se svým dlouholetým obchodním partnerem a již zmiňovaným advokátem Marianem Vařečkou. Zda Vařečku policie neprověřuje, zase v policejních databázích hlídal Ratajského přítel Patloka.

"Majetek nepostačuje k uspokojení pohledávek"

Při odložení případu tehdy policisté věřitelům naznačili, aby své miliony vymáhali civilní cestou. Dle nich to záviselo "na individuální aktivitě jednotlivce, aby střežil svá práva". Ale ani to se příliš nepodařilo. Více než dvě stovky věřitelů, kteří se přihlásili do insolvence, své peníze nikdy nevidělo. Po firmě totiž zůstal minimální majetek a insolvenční správkyně tak neměla z čeho věřitele uspokojit.

Z firmy například zmizela auta, která těsně předtím, než se jí Rusňák zbavil, společnost vlastnila. "Dlužník v minulosti provozoval celou řadu motorových vozidel. Ta byla postupně, na konci roku 2009 a počátkem roku 2010, převáděna na jiné subjekty," konstatovala insolvenční správkyně Romana Andělová s tím, že zkoumala, zda by to bylo možné napadnout, ale právně byly převody v pořádku.

Rusňák na dotaz redakcí, proč a na koho automobily převáděl, neodpověděl. Poslední chvíle před tím, než Rusňák firmu přepsal na Marčíka, popsal reportérům někdejší firemní dispečer Pavel Turoň. "Začal čachrovat s auty, chtěl to přepisovat. I mně nabízel, jestli nechci něco koupit. Nabízel všem, kdo chce auto, se kterým služebně jezdí. Já jsem na to neměl, abych to koupil."

Pavel Turoňbývalý dispečer Compass DKD

Kolik aut a jakých značek firma celkem vlastnila, není jasné. Z poslední účetní závěrky za rok 2006, která je dostupná v obchodním rejstříku, je patrné, že na firmu byly napsané například dva vozy BMW, Porsche či sporťák Subaru Impreza.

V době, kdy chod firmy insolvenční správkyně převzala, na dvou firemních účtech nalezla 13 587 korun a 836 eur. Účet u Komerční banky byl vybraný do minus 90 tisíc. Zcela vyčerpaný byl také sedmimilionový úvěr u další banky Volksbank (dnes Sberbank), zajištěný tím jediným, co firma vlastnila - domem v brněnských Černovicích. Jako ručitele ale banka uváděla i samotného Rusňáka.

Dražbou domu insolvenční správkyně získala akorát tolik peněz, aby dluh bance přednostně uhradila. Z insolvenčního rejstříku ovšem plyne, že nárok mezitím změnil majitele. Insolvenční správkyně Andělová tak miliony vyplácela nikoliv bance, ale Brňanovi Petru Barešovi, který dluh od Sberbank v roce 2012 koupil. Stejný muž následně v roce 2013 dělal předsedu dozorčí rady Rusňákovy DRFG.

V době, kdy se hospodaření firmy se ztraceným účetnictvím pokoušela rozmotat, se přitom Andělová zároveň bránila v letech 2015 až 2019 proti trestnímu stíhání brněnské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu za údajný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce v jiné kauze.

"Trestní stíhání zahájil nyní už bývalý policista Jakub Patloka. A to za to, co jsem jako insolvenční správkyně měla v popisu práce, a naopak pokud bych to nedělala, poškodila bych věřitele. To následně konstatoval i soud, který mě osvobodil," uvedla Andělová.

Miroslava Andělováinsolvenční správkyně

Připomeňme, že Patloka je dnes společně s Ratajským v kauze Krov obviněný, že vynášel informace z trestních řízení a za peníze chránil lidi před vyšetřováním svých policejních kolegů. Po odchodu od policie začal podnikat právě s Ratajským.

Insolvenční řízení skončilo až po devíti letech v roce 2019, dopravci nedostali dodnes ani korunu. Zato Rusňákovi se za tu dobu mimořádně dařilo. Za rok 2019 se jeho DRFG chlubí více než sedmi miliardami v aktivech a tisíci klientů, kteří jí ke zhodnocení svěřili své peníze.