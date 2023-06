Jak soudkyně chtěla šest milionů poté, co se neprokázalo, že brutálně týrala dceru

Litoměřická soudkyně Ivetta Hořejší podle zjištění Aktuálně.cz neuspěla se svou snahou získat milionové odškodnění za to, že byla šest let stíhaná kvůli násilí vůči dceři. Poté, co ji soud pravomocně očistil, podala žalobu, v níž žádala kompenzaci ve výši necelých šesti milionů korun. Její podání však soud zamítl. Přiznal jí jen úhradu části nákladů na obhajobu v její trestní kauze.

Pět milionů a 987 tisíc korun žádala soudkyně Ivetta Hořejší jako kompenzaci za to, jak dlouho se táhlo její trestní stíhání. V lednu 2014 ji kriminalisté obvinili z týrání a ublížení na zdraví dcery. Podle nich ji psychicky trýznila, vyhrožovala nožem či jí tloukla hlavou o zeď. V srpnu 2018 Hořejší nejprve soud pravomocně zbavil obžaloby z týrání, v dubnu 2020 ji očistil i v druhé části kauzy. Soudkyně vyčíslila nemajetkovou újmu na pět milionů korun. Jedná se o psychické útrapy, poškození dobrého jména a další zásahy do osobního života způsobené stíháním. Majetkovou újmu vypočítala na 987 tisíc, v tomto ohledu šlo o náklady na advokáta, který ji v případu zastupoval. Soudkyně nakonec získala jen zlomek částky. Související Kauza brutálního týrání dcery soudkyní se hroutí, možná to byl "jen" přestupek "V části, v níž se domáhala omluvy a odškodnění za nemajetkovou újmu, byla žaloba zamítnuta z důvodu promlčení nároku," sdělila Aktuálně.cz Marcela Pröllerová, mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2, jenž žalobu vyřizoval. "Žalobě bylo částečně vyhověno ohledně odškodnění za náklady vynaložené na obhajobu v trestním řízení," dodala. 428 tisíc za advokáty Žaloba Ivetty Hořejší mířila na ministerstvo spravedlnosti, jež zodpovídá za chyby trestních orgánů. Před soudem ho reprezentoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Právě jeho zástupce v průběhu řízení o odškodnění upozornil, že lhůtu pro uplatnění nároku na kompenzaci Hořejší promeškala. Soud tuto námitku uznal. Podle mluvčí Pröllerové v druhé části nároku soud zjistil, že Hořejší náklady na právní služby řádně neprokázala nebo se nejednalo o advokátní servis podle uznávaných profesních standardů. Místo 987 tisíc korun za obhajobu jí proto přiznal soud "jen" 428 tisíc včetně jednotek procent úroku z prodlení. Jak redakci potvrdila Pröllerová, Hořejší se proti verdiktu poslední týden v květnu odvolala. Proti rozsudku se brání i druhá strana. "Úřad nesouhlasil s výší úroků a výší částky představující účelné vynaložené náklady na obhajobu," řekla Aktuálně.cz Michaela Tesařová, mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obava z osamostatnění dcery "Z obavy, že se poškozená (dcera) osamostatní, ji obžalovaná několikrát týdně verbálně napadala, nazývala spratkem, děvkou, ponižovala ji a zakazovala vztahy s muži. Ve styku s nimi ji omezovala uzamykáním v domě, vyvoláváním hádek, schováváním klíčů od vozu a výhrůžkami, že jí usmrtí psy," stálo mimo jiné v obžalobě soudkyně Hořejší. Podle dozorové žalobkyně Jitky Šamanové trýznila dceru v letech 2008 až 2012. Tehdy žily společně. Vyšetřování se spustilo, když se na policii obrátila sama dívka. Dnes je Hořejší dceři 33 let. Během soužití jí měla soudkyně jednou vyhrožovat nožem. Když už žila samostatně, Hořejší jí při jedné z návštěv podle žalobkyně tloukla hlavou o zeď. V říjnu 2015 tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) soudkyni kvůli obvinění dočasně zprostil výkonu funkce. Musela zůstat doma a pobírala polovinu platu. "Hodnotili jsme tvrzené jednání, o němž dosud nevíme, zda jej paní soudkyně skutečně spáchala, jako velmi závažné," vysvětlil tehdy Pelikán. Související Ministerstvo usiluje o zproštění funkce litoměřické soudkyně Hořejší už více než tři roky opět soudí V březnu 2018 soudkyně Okresního soudu v Mělníku Renáta Moudrá Hořejší obžaloby zprostila. Přestože fyzická zranění a psychickou zátěž mladé ženy potvrzovaly znalecké posudky, za soudkyni se postavily babička a děda její dcery. Krajský soud v Praze potvrdil osvobození z týraní, nařídil však znovu vypořádat část o ublížení na zdraví. Mělnický soud podruhé vyhodnotil obžalobu z ublížení na zdraví jako možný přestupek, ale tento závěr po stížnosti žalobkyně znovu zvrátil krajský soud. Soudkyně Moudrá však setrvala na závěru o možném přestupku, jenž se v dubnu 2020, kdy už se žalobkyně Šamanová nebránila, stal pravomocným. "Já se nemám proč obhajovat, já jsem nic nespáchala," poskytla už dříve ojedinělé vyjádření ke své kauze soudkyně Hořejší. Po pravomocném zproštění začala 29. dubna 2020 opět soudit, na starosti má opatrovací agendu v civilní části soudu. Od té doby Hořejší vyřídila zhruba tisícovku věcí.

