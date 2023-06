Malé děti by k moři vůbec neměly. Vědkyně popisuje, jak se chránit před sluncem

Letní prázdniny začínají za týden a lidé začnou trávit více času na slunci, někteří odcestují za tropickými teplotami k moři. Jejich povinnou výbavou bude opalovací krém. Dnes už je vědecky dokázáno, že největší množství rakoviny kůže způsobuje UV záření ze slunce. Iveta Hrádková z Vysoké školy chemicko-technické radí, jak trávit čas na slunci bezpečně.

Podle Světové zdravotnické organizace lékaři celosvětově každý rok diagnostikují tři miliony nových případů rakoviny kůže. Velké riziko vzniku melanomu způsobuje nadměrné slunění. Kromě toho sluneční paprsky zapříčiňují předčasné stárnutí pleti.

"Opalování určitě zdravé není," říká jasně vědkyně z pražské VŠCHT Iveta Hrádková. Specializuje se na kosmetické výrobky, mezi které patří i opalovací krémy. Takzvané chytání bronzu nedoporučuje nikomu, vystavení slunečnímu záření se ale v horkých letních dnech lze vyhnout jen těžko.

Pro Hrádkovou je opalovací krém či sprej nezbytným letním vybavením. Lidé však často kupují ten nejsilnější s ochranným faktorem SPF 50+, přitom tak vysoká ochrana není nezbytná. "Kosmetika s SPF faktorem 50+ má určitě využití u malých dětí a lidí, kteří mají s pokožkou problémy. Například u nich mají lékaři podezření na nějaký nález, ze kterého by později mohl vzniknout karcinom," přibližuje, pro koho je nejvyšší ochrana vhodná.

Silnější ochranný faktor potřebují také lidé prvního fototypu, což jsou zrzci nebo blonďáci s bílou pletí a světlýma očima, kteří se v podstatě nikdy neopálí, jen se spálí. Tito lidé jsou také nejvíce ohrožení rakovinou kůže. Platí totiž přímá úměra. Čím náchylnější pleť ke spálení, tím vyšší riziko melanomu.

V Česku převažuje druhý a třetí fototyp. Pro ně zpravidla stačí pro léto v tuzemsku střední ochrana, tedy SPF 15 až 25. Na dovolené v jižních státech o něco vyšší. Tam je namístě mít s sebou "třicítku", pro lidi s bledou pletí až "padesátku". Čtvrtý fototyp je typičtější pro jižnější státy.

Pro detailnější informace Hrádková doporučuje sledovat předpověď UV indexu, který ukazuje množství slunečního ultrafialového záření. V Česku ji na každý den vydává Český hydrometeorologický ústav. Na internetu jsou k dohledání hodnoty UV indexu i pro Evropu či celý svět.

V Česku v těchto dnech index dosahuje hodnoty až osm. Je tedy velmi vysoký a odborníci v takových dnech radí vyhýbat se mezi jedenáctou až patnáctou hodinou slunci úplně. Když nejde jinak, měl by se člověk určitě mazat opalovacím krémem a chránit se slunečními brýlemi a pokrývkou hlavy.

Mazat se každé dvě hodiny, použít až tři lžíce krému

Hodnota SPF na obale napovídá, za jak dlouhou dobu po nanesení přípravku hrozí spálení kůže. Je to násobek času, který zvládne člověk na slunci bez spálení, pokud nepoužije žádnou ochranu. Pro příklad: Lidem fototypu dva trvá asi dvacet minut, než jim pokožka začne červenat. Při nanesení opalovacího krému SPF 20 by proto teoreticky ochrana měla trvat asi 400 minut.

"Když se potím, sportuji, půjdu si zaplavat a utřu se ručníkem, je lepší ochranu obnovovat každé dvě hodiny. Protože v takových případech dochází k porušení ochranné vrstvy," upřesňuje Hrádková. Na celé tělo je vhodné ideálně použít dvě až tři polévkové lžíce přípravku, což odpovídá 30 až 45 mililitrům přípravku.

Na obalech většinou výrobci uvádí, na kolik namazání krém je. Hrádková radí se tím opravdu řídit. "Lidé si někdy myslí, že si koupí výrobek s SPF 50, nanesou jej jednou ráno a ochrana jim vydrží celý den. Tak to ale opravdu není," poukazuje. Raději tedy používat krémy s nižším ochranným faktorem, který odpovídá typu pleti, a především je mazat opakovaně a v dostatečném množství.

Jestli si koupit levný krém z drogerie, nebo dát přednost dražšímu z lékárny či od známé značky, je podle Hrádkové z hlediska ochrany jedno. "Každý výrobek, který přichází na trh do Evropské unie, musí projít testy, že skutečně má takové SPF, jaké deklaruje. Rozdíl pak může být v dalších látkách obsažených v produktu. Ochrana před slunečním zářením jako taková je ale stejná v levnějším i dražším výrobku," popisuje expertka.

Totéž platí i o další kosmetice, jako jsou make-upy, jejichž součástí také někdy bývá ochranný faktor. Hrádková doporučuje takovou kosmetiku upřednostňovat.

Pod slunečníkem se taky můžete spálit

Další mylnou představou, se kterou se Hrádková setkává, je bezpečné opalování pod slunečníkem na pláži. "UV záření se odráží od písku, takže ochrana pod slunečníkem není stoprocentní a taky pod ním hrozí spálení," upozorňuje. Stejně tak není tělo chráněné ani pod vodou.

Krém na opalování by neměl být součástí zavazadla jen při cestování k moři. Stejný význam má i na horách, kde je kvůli vyšší nadmořské výšce intenzita UV záření větší. Když už se pokožka spálí, je nutné ji ošetřit výrobky určenými pro tyto účely s hydratačními látkami a vitaminy.

Zvlášť opatrní by rodiče měli být na nejmenší děti. "Do dvou let by děti vůbec neměly být vystavovány sluníčku. To je častý nešvar. Odletíte třeba do Tunisu s tím, že dítě bude celou dobu ve stínu. Ale i tam se odráží UV záření," říká odbornice. "Čím více je záření budeme vystavovat odmalička, kdy mají pokožku velmi citlivou a zranitelnou, tím větší je riziko vzniku karcinomu nejen v dospělosti," varuje.

Pokud není zbytí a malinké děti v létě na přímém slunci jsou, je žádoucí použít právě tu nejsilnější ochranu, tedy krém s SPF 50+ a zakrýt co největší část těla oblečením. Nutností je pokrývka hlavy a brýle.

Hrádková připomíná, abychom mysleli na ochranu pokožky i při každodenních činnostech, a to, že ani za sklem nejsme úplně chráněni. V New England Journal of Medicine před lety vyšla dnes už slavná fotografie devětašedesátiletého řidiče kamionu. Po 28 letech řízení jeho levá tvář byla podstatně vrásčitější a poškozenější než pravá. Levá část obličeje byla ta, na kterou přes okénko auta dopadaly paprsky.

VIDEO: Kosmetika není toxická. Naopak často zavádějí "přírodní" produkty, říká biochemik (9. 6. 2023)