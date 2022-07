Miliony korun pro obce, ovoce a salámy pro hasiče. Lidé pomáhají v boji s požárem

Dvacetiletý tenista Jiří Lehečka si semifinále v Kitzbühelu nezahraje. Ve čtvrtfinále prohrál 6:4, 5:7 a 5:7 s třetím nasazeným Robertem Bautistou ze Španělska.

Lehečka do zápasu vstoupil dobře a po zisku prvního setu se ve druhém dostal do vedení 5:3. Čtyřiatřicetiletý Bautista ale poté ziskem čtyř bodů za sebou skóre otočil a vyrovnal na 1:1. V rozhodující sadě 68. hráč žebříčku Lehečka prohrával 0:2, ale dokázal vyrovnat. Krok se světovou dvacítkou držel až do stavu 5:6, kdy sice odvrátil dva mečboly, ale servis nakonec neudržel a na druhé semifinále v kariéře nedosáhl.