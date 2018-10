Íránský podnikatel Zadeh nemá nárok na odškodné za vazbu, potvrdil soud

Zadeh, který v Brně čelí obžalobám za krácení daní a za uplácení svědků, se po ministerstvu spravedlnosti domáhal 2,8 milionu korun.

Praha - Obviněný podnikatel Shahram Abdullah Zadeh nemá nárok na odškodné od státu za dobu, kterou strávil v cele při své první vazbě. Ve čtvrtek to pravomocně potvrdil pražský městský soud, jenž zamítl mužovo odvolání s tím, že podání žaloby bylo zcela předčasné.

Zadeh, který v Brně čelí obžalobám za krácení daní a za uplácení svědků, se po ministerstvu spravedlnosti domáhal 2,8 milionu korun.

Soudkyně Iveta Veselá označila vznesené nároky za nedůvodné. "Občanskoprávní soud je vázán výhradně na výsledek trestního řízení, které ale k dnešnímu dni stále běží," podotkla. Soud tak nyní vůbec nemohl řešit, zda vazba byla zákonná a zda při ní Zadehovi vznikla nějaká újma.

Íránský podnikatel s českým občanstvím vinu v obou svých kauzách popírá. V žalobě žádal finanční zadostiučinění za nemajetkovou újmu, kterou spatřoval v nezákonnosti vazby, v její nepřiměřené délce a také v délce vazebních řízení u soudů. Svůj pobyt ve vazební cele už dříve označil za "protiprávní dvouletý únos".

Zadeh strávil ve vazbě nejprve 685 dní kvůli daňové kauze, než ho soud propustil na kauci ve výši 150 milionů korun. Podle obžaloby, kterou se zabývá brněnský krajský soud, šidila patnáctičlenná skupina lidí stát při dovozu pohonných hmot. Celkovou škodu vyšetřovatelé vyčíslili na 2,5 miliardy korun.

Rozhodnutí je "směšné", hodnotil Zadeh

Od prosince 2016 je Zadeh ve vazbě znovu, tentokrát kvůli obžalobě z ovlivňování svědků. Opakovaně usiloval o propuštění, soudy mu však nevyhověly. Vycházely z přesvědčení, že by se po propuštění na svobodu mohl skrývat, uprchnout z Česka nebo opakovat trestnou činnost. Uvedly, že je sice českým občanem, ale že má stabilní vazby v zahraničí, kde by mu jeho znalost jazyků umožnila snadnou adaptaci.

Letos v květnu dospěl Ústavní soud k závěru, že pokračující vazba nezasáhla do Zadehových základních práv. Muž neuspěl ani s tvrzením o překročení maximální délky vazby, která u závažných trestných činů činí tři roky. Soud zdůraznil, že nelze sčítat délku vazby ve dvou různých kauzách. Podnikatel rozhodnutí označil za "směšné". Už předtím podal několik ústavních stížností, které soud odmítl. Obrátil se také na Evropský soud pro lidská práva.

V Zadehově rozsáhlé daňové kauze vypsal brněnský krajský soud už zhruba dvě stovky termínů hlavního líčení, několik desítek jich ale odvolal. Do konce tohoto roku má v plánu přibližně ještě 20 jednacích dní, přičemž zatím stále vyslýchá svědky obžaloby. Obhájci odhadují, že rozsudek by mohl být vynesen do léta příštího roku. Protahuje se i druhá kauza údajného uplácení svědků. Brněnský městský soud nařídil od loňského podzimu asi 30 jednacích dní, čtyři mají být ještě v říjnu. Podle obhajoby se toto hlavní líčení blíží ke konci.

