Інструкція для біженців з України. Зареєструйтися в поліції протягом 30 днів

Aktuálně.cz надає базову інформацію для українців. Протягом 30 днів після прибуття до Чеської Республіки їм необхідно зареєструватися в Поліції у справах іноземців (окрім дітей до 15 років). Українцям, що вже перебувають в Чехії, але термін дії дозволу на їх перебування в Чеській Республіки закінчується, МВС ЧР дозволяє отримати спеціальну довгострокову візу без необхідності повернення в Україну.

Чи є у вас дійсний дозвіл на довгострокове проживання в Чеській Республіці який можна продовжити?

При необхідності продовження дотримуйтесь дотримуйтесь стандартних правил.дотримуйтесь стандартних правил.стандартних правил.

Чи є у вас дійсний дозвіл на проживання в Чеській Республіці, який неможливо продовжити​ і термін дії якого закінчиться через короткий час?

Якщо ваш дозвіл на проживання (шенгенська віза / сезонна віза / спеціальна робоча віза) закінчується менш ніж за 14 днів і ви не можете повернутися в Україну через конфлікт, вам необхідно прийти в офіс MV OAMP.

У зв'язку з триваючим конфліктом є можливість подати заяву на отримання специфічний типу довгострокової візи. Якщо у вас є дозвіл на працевлаштування, ви можете продовжувати працювати. В іншому випадку вам необхідно отримати дозвіл на працевлаштування.

Додаткову інформацію про робочі години можна знайти тут. Не приходьте на робоче місце MV OAMP раніше, оскільки не вдасться подати заяву.

Я приїхав/ла на територію Чеської Республіки та маю до кого звернутися за допомогою (сім’я, знайомі, маю житло та харчування, отпримане від волонтерів та некомерційних організацій), чи потрібно мені робити ще якісь кроки?

Ви можете перебувати на території Чеської Республіки без візи максимально 90 днів. Якщо ви зупинились у знайомих, вам необхідно зареєструватись в Поліції Чеської Республіки. В інших випадках вас зареєструє орендодавець. Якщо ви захочете залучитись до буденного життя та почати працювати, ви можете подати заявку на отримання спеціального типу довгострокової візи, яку видають відділення Міністерства внутрішніх справ Департаменту з питань притулку та міграційної політики (MV OAMP). Після цього ви зможете знайти роботу та подати заявку на отримання дозволу на працевлаштування в Центру зайнятості. (Úřad práce)

Я приїхав до Чеської Республіки вперше та не маю тут знайомих, не маю житла та мені потрібна допомога. Що мені робити?

Зателефонуйте на інформаційну лінію +420974801802. Вони нададуть вам загальну інформацію. Ви можете приїхати до Реєстраційного гуманітарного центру Вишні Лготи (Vyšní Lhoty), адреса: Вишні Лготи 234, 739 51 (Vyšní Lhoty), де вам нададуть подальшу допомогу.

Чи обов'язково потрібно мати медичну страховку?

Так. Для перебування в Чехії, необхідно мати медичну страховку. Якщо ви працевлаштовані, згідно з законом ви маєте державне медичне страхування. Якщо ви в Чехії непрацевлаштовані, ви повинні мати власну медичну страховку.

Якщо ви отримаєте спеціальну довгострокову візу ( чеські «Specialální dlouhodobé vízum» , ви автоматично отримаєте державне медичне страхування VZP.

Більш детальну інформацію щодо медичного страхування та надання медичних послуг можна знайти на сайті МОЗ.

Чи повинен я брати з собою дітей молодше 15 років для реєстрації в Службі поліції в справах іноземців?

Не повинні, згідно з абз. 1 ст. 93 Закону про перебування іноземців 326/1999 Sb., іноземець молодше 15 років не зобов’язаний повідомляти своє місце перебування. Тобто вони не повинні реєструватися.

Чи повинен я брати з собою дітей молодше 15 років на робоче місце OAMP MV?

Не повинні, за дитину подати заявку на спеціальну візу можете ви. Для цього вам потрібно приїхати на робоче місце OAMP MV із закордонним паспортном дитини або свідоцтвом про народження. Рекомендуємо взяти з собою фотографію дитини паспортного формату.

Чи є у вас члени сім’ї чи близькі в Україні, яким потрібно приїхати до Чехії, щоб побачити вас?

Громадяни України мають можливість прибути до Чехії без візи, але лише на підставі дійсного біометричного паспорта, максимум на 90 днів у будь-який 180-денний період.

Важливо оформити туристичне медичне страхування для безвізового перебування - це також можна оформити онлайн.

Обов’язок кожного іноземця, який приїжджає до Чеської Республіки, є зареєструватися протягом 30 днів в поліції Чеської Республіки - Відділ у справах проживання іноземців Департаменту поліції у справах іноземців (у разі розміщення в готелях чи інших приміщеннях для розміщення, цим зобов’язаний займається орендодавець). Ми рекомендуємо вам переконатися, що орендодавець дійсно зробив це.

Я подав заяву на дозвіл на проживання в консульствi, що мені робити?

Якщо ви подали заяву на довгострокове проживання, ви можете завершити провадження в Чехії. Як тільки ваша процедура буде вирішена, ви можете відвідати робоче місце MV OAMP і завершити провадження.

Якщо ви подали заяву на довгострокову візу, цю візу можна буде отримати у визначеному консульствi, яке буде доступне на час закриття консульств в Україні. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сайті посольства.

Чи можуть приїхати українці, що не мають біометричного паспорта, що мають вичерпаний безвіз або мають дітей, що не мають оформлений паспорт​?

Ми не можемо гарантувати, що можна буде перетнути зовнішній кордон ЄС. Необхідно взяти з собою всі наявні документи, що підтверджують їх особу.

Чи мають українці, які їдуть до Чеської Республіки на прикордонних переходах, підтверджувати, що вони вакциновані проти covid-19 чи пройти ПЛР чи тест на антиген?

У разі в’їзду до Чеської Республіки епідеміологічні заходи для громадян України були скасовані захисним заходом від 24 лютого 2022 року.

Українець, який прибув до Чехії по біометричному паспорту, не може легально працювати в Чехії. Як він може отримати дозвіл на роботу?

Особа прибуває на робоче місце ОАМП МВС у визначені спеціальні години та подає заяву на спеціальну довгострокову візу. Потім необхідно домовитися з роботодавцем і отримати дозвіл на роботу в Бюро праці.

Чи мають Українці що приїжджають подавати заяву про надання притулку?

У цій ситуації вступ до процедури надання притулку не є оптимальним рішенням. Швидше та ефективніше оформити спеціальну довгострокову візу, яку можливо отримати, а крім того, можна подати заяву на дозвіл на роботу та працювати одразу. Проте кожен іноземець має право подати заяву про надання притулку (інформація про порядок надання міжнародного захисту тут, заява на отримання міжнародної охорони подається тут (pdf, 430 kB).

Якщо в консульстві в Україні подано заяву на короткострокову візу, а паспорт передали до МЗС, де можна отримати паспорт? Чи можу я прибути без паспорта?

З цього приводу необхідно звертатися до Міністерства закордонних справ.

Коли громадянин України отримає повістку, чи буде анульована, на приклад, його робоча карта, якщо він/вона покине територію ЧР і не виконуватиме метy перебування?

Ні, документи не будуть анульовані. Якщо дозвіл на проживання ще дійсний, він/вона може повернутися.

Набір нових віз громадянам Росії призупинено - це стосується тільки консульств чи і офісів ОАМП МВС в ЧР? Чи можна буде продовжити перебування тих, хто вже знаходиться на території (студенти, члени сім’ї, ітд.)

Збір візових заяв та дозволів на проживання в консульствах призупинено. Інші провадження тривають.



Я приїжджаю до ЧР і в мене є з собою домашня тварина. Що потрібно забезпечети?

Державне ветеринарне управління у зв'язку з надзвичайною ситуацією в Україні спростило умови щодо в'їзду домашніх тварин : собак, кішок, фреток, які супроводжують своїх власників під час втечі з України. Все можна оформити на території ЧР. Більше інформації тут (pdf, 156 kB), форма тут (pdf, 139 kB).

Я вперше в Чеській Республіці - де я можу знайти основну інформацію?

Ви можете подивитися вiдео і прочитати брошуру Příští zastávka Česká republika. Щоправда, це загальна інформація для всіх іноземців, що вперше приїжджають до ЧР. Хоча зараз обставини приїзду з України інші, деяка інформація все ще може вам допомогти для орієнтації у вашому новому місці проживання.

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