Znalecký posudek podezřívá z otravy Bečvy firmu Energoaqua, uvedl server

Řeku Bečvu otrávily loni v září kyanidy, které podle znalce vytekly z kanálu z areálu bývalé Tesly Rožnov. Znalecký posudek, který si policie nechala vypracovat, podezřívá firmu Energoaqua z Rožnova pod Radhoštěm, uvedl v úterý server iDnes.cz. Firmě areál patří a provozuje tam i čistírnu odpadních vod.

Policie se odmítla k informacím týkajícím se otravy řeky Bečvy, které zpravodajský portál iDnes.cz zveřejnil, podrobněji vyjadřovat. "V tuto chvíli to nebudeme komentovat. Posudek fyzicky ještě nemáme. Jakmile ho prostudujeme, tak se k němu bez jakéhokoliv dalšího odkladu vyjádříme," řekl v úterý policejní mluvčí Petr Jaroš.

Zlínská policie v pondělí uvedla, že soudní znalec Jiří Klicpera dokončil práce na znaleckém posudku, který se týká otravy Bečvy a policie čeká na doručení materiálů, následně budou vyšetřovatelé s posudkem pracovat. Obsah posudku odmítl Klicpera komentovat, upozornil na to, že je vázán mlčenlivostí.

Posudek je pro policejní prověřování ekologické katastrofy klíčový. V minulosti Klicpera dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vyhotovení, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Znalec již dříve stejně jako ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec vyloučil, že by původcem otravy byla chemička Deza ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO), kam patří i portál iDnes.cz. Dezu jako možného původce otravy již dříve vyloučila i Česká inspekce životního prostředí.

Kontaminovaná voda místo přečištění a odstranění chemikálií tekla podle iDnes.cz. kanálem rovnou do řeky v městské části Valašského Meziříčí Juřinka a ne do speciálních lagun, které v areálu jsou. V řece uhynulo 40 tun ryb a tok byl otráven v délce 40 kilometrů. Energoaqua sídlí 16 kilometrů od místa otravy. Do řeky ústí stará kanalizace, která vznikla ještě za socialismu v dobách, kdy v areálu fungovala Tesla. Nyní je tam řada průmyslových podniků a nájemců, kteří své odpadní vody včetně kyanidových vypouští do čistírny.

