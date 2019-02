Hudební výchově v Česku se inovace vyhýbají. Když chybí učitel hudby, zaskočí fyzikář

Hudební výchova na českých školách jede ze setrvačnosti. Při výuce stále převládá zpěv u klavíru a přednášení teorie, nová média a technologie kantoři zpravidla nevyužívají. Hudebních pedagogů je navíc nedostatek, a tak se na některých školách musí s výukou hudby popasovat učitelé jiných předmětů.

"Hudební výchova obecně trpí tím, že k ní společnost přistupuje jako k předmětu, který není důležitý. Bývá vnímána spíše jako hra, jako oddechový předmět v rámci školního dne. A aby se mohla proměnit, musela by na ni nejdříve změnit názor společnost," pojmenovala problém vyučující pražské DAMU Veronika Poldauf Riedelbauchová.

Výuka hudby tak zůstává po léta stejná - učitelé kombinují zpěv za doprovodu hudebního nástroje, prezentace či výklad teorie. Pokud už se rozhodnou zapojit do výuky nová média, pak využívají hlavně weby, jejichž prostřednictvím mohou dětem zprostředkovat hudbu - například YouTube, popisuje Bohumil Kartous ze společnosti EDUin.

"Nelze říct, že by se s technologiemi v rámci hudební výchovy pracovalo nějak systematičtěji. České školství má obecně daleko k tomu využívat technologie pokročilejším způsobem," dodává Kartous.

Hudební výchovu přitom netrápí jenom nedostatek inovací, ale také nedostatek specializovaných pedagogů. Hudbu často vyučují kantoři bez aprobace, tedy takoví, kteří sice mají pedagogické vzdělání, ale vystudovali jiný předmět. V minulém školním roce učilo hudební výchovu 71,5 procenta aprobovaných učitelů, o rok dříve byl počet ještě o pět procentních bodů nižší.

Tam, kde aprobovaní pedagogové chybějí, musí jejich úlohu zastoupit učitelé, kteří s hudební výchovou možná sami přišli do styku naposledy na základní škole. "Na naší škole odešli učitelé hudební výchovy do důchodu nebo na mateřskou, a tak ji učí fyzikář," připouští například učitelka ZUŠ Česká Třebová Irena Nováková.

Počítač může nahradit hudební nástroj, na který žák nemá

Příklady ze zahraničí přitom ukazují výhody, jež může zapojení nových technologií do hudební výchovy přinášet. Jaké jsou ve světě trendy, předvedla například londýnská konference Bett Show zaměřená na využití digitálních technologií ve vzdělávání, která se konala minulý týden. K vidění zde byly například virtuální bubny, na něž je možné hrát prostřednictvím počítačového programu, ke kterému se vzdáleně připojí paličky s bluetooth.

Společnost na londýnské konferenci představila virtuální bubny, které mohou využívat i školy při hudební výchově | Video: Michaela Endrštová | 00:25

"Hodně dětí se chce učit hrát na bubny, ale je to drahé. Navíc na ně potřebujete hodně prostoru a dělají velký rámus. Tady máte celé bubny v počítači. Můžete hrát všude, i ve škole při výuce. A když si to dáte do sluchátek, nebudete tím nikoho rušit. A je to stejné jako v realitě, máte pocit, že hrajete na opravdové bubny," popisuje nástroj Mark Harrison ze společnosti Douglas Stewart EDU, která na konferenci virtuální bubny představila.

Zapojení nových technologií do výuky umožní žákům více experimentovat a také vytvářet vlastní díla, říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka.

"Na počítači tak třeba žák vytvoří jednoduchou kompozici vyjadřující jeho momentální náladu, dojem z vnímání jiného uměleckého díla, například z četby, obrazu, ilustrace, nebo to bude vlastní píseň, třeba i doprovod nějaké události, například ke školní slavnosti a podobně," nastínil Nedělka směr, jímž by se mohla ubírat hudební výchova.