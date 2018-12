Průměrný plat učitelů by za tři roky mohl dosahovat 49 tisíc, navrhují odbory

před 3 hodinami

Školské odbory se hned po Novém roce chystají požádat vládu, aby v roce 2020 opět zvedla platy učitelů o patnáct procent. Tedy o stejnou částku, o jakou se zvýší od ledna. Pokud by postupné navyšování pokračovalo podle jejich přání, učitelé by se v roce 2021 mohli dočkat průměrné mzdy ve výši až 49 tisíc. Je to o tři tisíce víc, než s kolika počítá vláda.

Učitelé od ledna dostanou o deset procent navíc, které se promítnou ve mzdě, a dalších pět procent půjde na příplatky a odměny. Jejich průměrná mzda vzroste na zhruba 38 tisíc korun. Kuchařky, školníci nebo asistenti si přilepší o deset procent. Vláda se zavázala docílit toho, aby se platy učitelů a nepedagogů v roce 2021 dostaly minimálně na 150 procent průměrné mzdy učitelů z roku 2017. To znamená kolem 46 tisíc korun. Zda k tomuto růstu má dojít každoročním navyšováním platů, už ale vládní prohlášení neuvádí. "Vládní prohlášení slibuje 46 tisíc v roce 2021. V době, kdy se ekonomika vyvíjí dobře, není důvod nechávat velké přidání peněz na poslední volební rok. Chceme, aby přidávání bylo kontinuální," sdělila Aktuálně.cz místopředsedkyně odborů Markéta Seidlová. Odbory si tak chtějí pojistit, že k navýšení v roce 2021 skutečně dojde. Krom toho ale finální částku, ke které se chtějí dostat, odvozují jinak než vláda. Navrhují, aby se platy učitelů zvýšily na 130 procent průměrné mzdy, která bude v České republice v roce 2020. To by znamenalo ve výsledku zhruba o dva až tři tisíce víc, než kolik plánuje přidat učitelům vláda. Konkrétně by růst měl vypadat takto: v příštím roce se průměrná mzda učitelů bude podle Seidlové pohybovat okolo 38 tisíc korun. Pokud by v dalším roce pokračovalo navýšení o patnáct procent, mohlo by se v roce 2020 toto číslo zvednout až na 43 tisíc. A v roce 2021 by už průměrné mzdy učitelů mohly dosahovat zmíněných 48 až 49 tisíc. "Musíme vycházet z roku na rok, nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomika. Bude tomu tak pouze v případě, že platy porostou tempem, které je nastavené teď," vysvětlila Seidlová. Plaga: Návrh odborů je v souladu s plány vlády Návrh odborů, aby platy učitelů i v roce 2020 rostly o 15 procent, je podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) v souladu se strategií ministerstva školství i programovým prohlášením vlády. "Pro rok 2020 je důležité najít správný poměr mezi tarifním a netarifním navýšením. Díky tomu se zvýší nejen základní úroveň platu, ale zároveň budou mít ředitelé škol k dispozici prostředky na motivační prvky odměňování. Přispěje to také k hladkému přechodu na nový způsob financování regionálního školství," sdělil Aktuálně.cz Plaga. Učíte žáky žít ve svobodě? Na síti? Milovat češtinu? Ne? Tak to k vám kluka nedám číst článek Odbory chtějí v lednu uspořádat tiskovou konferenci, na které své požadavky představí veřejnosti i politikům. "Parametry státního rozpočtu se připravují v březnu, chceme to mít do té doby nastavené," dodala Seidlová. Původně měli učitelé dostat přidáno už od září letošního školního roku. Peníze se ale nenašly, ministerstvo školství muselo dorovnat rozpočet krajů, které potřebovaly doplatit školám přes miliardu korun. Plánované zvýšení mezd se tak odsunulo na leden 2019. Plaga říká, že co se týče rozpočtu, ministerstvo pořád drží stejnou vyjednávací taktiku. "Usnesení vlády, že se platy měly zvýšit od září, bylo pouze doporučující," říká Plaga. Video: Učitel musí věřit tomu, co dělá, ne od rána myslet na to, jak to zapíchne, říká Block Učitel musí mít prostor předat dětem lásku k předmětu, i biflování může být zábava, tvrdí Olga Block, česká rodačka a zakladatelka sítě škol v USA. | Video: Martin Veselovský | 22:45