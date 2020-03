Hrad si objednal 695 masek proti koronaviru. Bude mít stejné jako americká armáda

Správa Pražského hradu si za téměř 1,2 milionu korun objednala 695 masek, které budou jejím zaměstnancům sloužit především k ochraně proti koronaviru. Masky jsou však velmi účinné i proti dalším biologickým hrozbám. Úplně stejný typ masek používá i americká armáda a jejich výrobce jimi momentálně zásobuje i státní hmotné rezervy.

Hrad má nově ve svých skladech 695 masek, 773 balení filtrů po třech kusech a 120 obalů na masky. Objednávku za 1 177 402 korun učinil zejména v reakci na šířící se koronavirus v Evropě.

"Masky byly pořízeny jednak kvůli ochraně před koronavirem a jednak pro pracovníky, kteří dohlížejí na odstraňování azbestu ve Španělském sále. Co se koranoviru týče, na Pražském hradě pracuje přes 400 zaměstnanců, z nich téměř polovina je v každodenním styku s turisty z celého světa," vysvětlil nákup masek Aktuálně.cz mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.

Jak dodal, část masek z objednávky pak bude sloužit také Kanceláři prezidenta republiky. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček nechtěl věc komentovat.

Masky si Hrad objednal u české společnosti Nanologix corporation, která unikátní masky Respira compact vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. "Je určená proti biologickým hrozbám. Zachytí nejen koronavirus, ale i další viry, jako je ebola, SARS, antrax, mor, jakýkoliv prach, kouř, dým. Prostě maska zachytí všechno s účinností 99,99 procenta," řekl Aktuálně.cz výkonný ředitel společnosti František Bauer. Maska si poradí i s mnohem menšími částicemi, než má koronavir.

Kromě samotných masek si Hrad objednal rovněž sadu filtrů. I ty jsou podle Bauera unikátní. "Při jeho použití můžete být v kontaminovaném prostředí klidně čtrnáct dní, což s jinými výrobky nejde," popsal Bauer.

Masky už nyní využívají i další státní instituce. Firma je dodává například armádě, vězeňské službě, letišti, hasičům, ministerstvům zahraničí či zemědělství. Státní veterinární správa je využívá proti ptačí nebo prasečí chřipce či celníci v laboratoří při zkoumání drog.

"Vyvážíme je asi do 20 zemí světa, dodáváme je policii ve Washingtonu D.C., používá je americká jednotka Delta Force v Afghánistánu, dodáváme je do Vietnamu a Kataru. Ale dají se využít i v průmyslu, vozíme je například na Ukrajinu do hutí. Jejich využití je všestranné," popsal ředitel firmy.

Lidé bouchají na dveře výrobního závodu

O masky však mají v době šíření koronaviru v Evropě zájem také běžní občané, kteří je mohou koupit u několika prodejců. Jedná se však v současnosti o nedostatkové zboží. "Nám lidé vyloženě bouchají na dveře a na okna výrobního závodu, že si chtějí masku koupit. Ta hysterie je úplně šílená," řekl Bauer.

Firma navíc po schůzce s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem aktuálně dodává masky do státních hmotných rezerv, které v případě potřeby budou sloužit zejména zdravotnickému personálu. O jaké množství jde, však prozradit nechtěl.

Firma vyrábí měsíčně zhruba 50 tisíc masek a až 150 tisíc filtrů. Kromě výroby do rezerv tak zvládá ještě částečně zásobovat i běžné prodejce. "Ale chtějí více, než jsme schopni jim dodat," popisuje Bauer.