Hrad příští rok dostane o 110 milionů méně, navrhli poslanci. Mynář do sněmovny nedorazil

před 1 hodinou

Důvodem poklesu je nižší objem výdajů na investice, který souvisí hlavně s ukončením sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v lánské oboře.

Praha - Kancelář prezidenta republiky by měla mít v rozpočtu na příští rok 389,4 milionu korun. Návrh rozpočtu s těmito výdaji ve středu podpořil sněmovní rozpočtový výbor. Proti letošku jde o pokles o 110 milionů korun. Důvodem je nižší objem výdajů na investice, který souvisí hlavně s ukončením investice do sanace svahů u vodní nádrže Klíčava v lánské oboře. Návrh rozpočtu Hradu, jak ho schválil výbor, dostane vláda, která ho zapracuje do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Vlastní prezidentská kancelář by měla mít na výdaje 125 milionů korun, Správa pražského hradu by měla dostat téměř 232 milionů korun a příspěvek na lesní hospodářství v Lesní správě Lány má představovat zhruba 32 milionů. Návrh rozpočtu počítá i s navýšením výdajů na plat prezidenta o 436 800 korun a navýšení víceúčelové paušální náhrady výdajů o 406 800 korun.

Návrh rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky přišel poslancům představit zástupce kancléře Petr Mužák. Poslankyni Věře Kovářové (STAN) se nelíbilo, že nedorazil přímo kancléř Vratislav Mynář, který se ze středečního jednání omluvil z pracovních důvodů. Podle poslankyně bylo dobrým zvykem, že rozpočet obhajoval přímo kancléř. Vznesla i další výhrady, mimo jiné uvedla, že kancelář odmítá poskytovat některé informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Neúspěšně navrhovala přerušit projednávání návrhu rozpočtu do příštího zasedání výboru v červnu, aby se ho zúčastnil i kancléř.

Zpravodaj Jan Volný (ANO) uvedl, že se mu Mynář v předstihu omluvil kvůli přípravě návštěvy prezidenta v Polsku, kam hlava státu odlétá ve středu. Předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM) uvedla, že je domluvena na schůzce s kancléřem Mynářem, kde si s ním chce tyto věci vyříkat. Výbor by se měl hospodařením Hradu zabývat opět za měsíc, kdy by měl projednávat jeho státní závěrečný účet za loňský rok.