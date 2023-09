Mírné deště, které Česko zkropily v pátek a v noci na sobotu, přejí houbám. Jejich sezona je zrovna na vrcholu. Deník Aktuálně.cz nedávno zveřejnil výzvu čtenářům, aby redakci poslali fotografie svých úlovků. Na nejlepší snímky se můžete podívat v galerii.

Fotografie hub můžete do redakce Aktuálně.cz dále zasílat prostřednictvím jednoduchého formuláře. Na sběr hub jsou ideální podmínky až do konce října. Češi by si podle mykologů ale měli dávat pozor na otravu houbami, ke kterým každoročně dochází. Jestli je houba jedlá, si lze ověřit například v poradně České mykologické společnosti nebo pomocí mobilní aplikace.