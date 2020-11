Kolik stojí neprokázané obvinění z týrání dcery. Nařčená soudkyně žádá 6 milionů

Těžební společnost OKD chystá na víkend ve svých dolech na Karvinsku rozsáhlé trhací práce. Použije při nich až 3000 kg výbušniny. Lidé na povrchu mohou cítit záchvěvy. Účelem takzvaných bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu není dobývání uhlí. Výbuchy slouží k uvolnění napětí vznikajících v hornině při těžbě a mají předejít možnému důlnímu otřesu. Takové práce společnost provádí zhruba co dva týdny, řekla mluvčí OKD Naďa Chattová.

"Nebude se dít vůbec nic mimořádného. Jedná se o standardní preventivní opatření, které provádíme zhruba co dva týdny," řekla Chattová.

Sdružení hornických odborů uvedlo na svých internetových stránkách, že trhací práce je na sobotu v čase mezi 12:00 a 14:00 naplánována v Dole Darkov, kde by mělo být použito 1425 kilogramů výbušniny. V neděli se bude dělat trhací práce v Dole ČSM-Sever v době od 14:00 do 16:00 a použito by mělo být 3000 kilogramů výbušniny.