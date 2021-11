Dárce tří milionů včetně Vatikánu podvedla paranoidní žena s bludy, doběhla i Babiše

Kauza ředitelky fiktivní humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž vystupující pod jménem Taťjana Horáková je definitivně u konce. Státní zástupkyně nepodá stížnost proti rozhodnutí soudu, jenž trestní stíhání Horákové zastavil. Původně se zodpovídala z podvodu ve výši tří milionů korun. Aktuálně.cz nyní zjistilo, proč ji soud zbavil odpovědnosti. Horáková trpí závažnou psychickou poruchou.

Kvůli obžalobě z podvodu hrozilo ženě představující se jako Taťjana Horáková až osm let vězení. Vymyšlenou historkou o činnosti Mezinárodního dětského kříže a jeho záměru vybudovat nemocnici pro děti zraněné ve válečných zónách vytáhla z dárců 3,099 milionu korun. Peníze si však nechala pro sebe. Přesto Okresní soud v Benešově 25. října rozhodl o zastavení stíhání.

Aktuálně.cz nyní získalo odůvodnění, proč soud kauzu uzavřel bez vyslovení viny a trestu. Horáková za své činy není odpovědná. "Obviněná trpí poruchou s bludy, což je závažná duševní porucha, která probíhá chronicky, nelze ji v podstatě žádným způsobem ovlivnit," zní hlavní argument verdiktu, jejž vypracovala soudkyně Zdeňka Dufková.

Potvrdily se tak původní informace Aktuálně.cz, když na zastavení stíhání Horákové bezprostředně po rozhodnutí soudu koncem října upozornilo. Oficiálně přitom tyto důvody a jejich podrobnosti nebyly známé. Aktuálně.cz však zjistilo, že Horáková byla v březnu po nějakou dobu hospitalizovaná na psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.

Bludný systém a chorobné představy

"Tato porucha se projevuje tím, že obviněná trpí bludným systémem, chorobnými představami, které jsou v jejím případě megalomanského charakteru. Je přesvědčena, že musí vykonávat humanitární činnost. Podle znalkyně je zde zároveň přítomna paranoidita, kdy není schopna správně chápat některé reakce svého okolí, ty bere jako paranoidní a svou osobu ohrožující," píše soudkyně.

Horákovou zbavila odpovědnosti za skutky poté, co před ni předstoupila znalkyně z oboru psychiatrie Martina Ellederová. Právě ona Horákovou v Plzni během hospitalizace vyšetřila. Podle znalkyně jsou u ní bludy natolik hluboké, že je nelze vyvrátit logickými argumenty. Přestože se zmíněný projekt na dětskou nemocnici nikdy nezačal realizovat, Horáková ho stále obhajuje.

"Obviněná má zároveň i poruchu osobnosti, která je u ní charakterizována jednak paranoiditou a jednak histrionskou poruchou osobnosti, která se projevuje tím, že je schopna velice barvitě komunikovat, dokáže strhnout své posluchače. Tyto její charakteristiky jsou neměnné, stále se opakující během jejího života," popisuje soudkyně Horákovou na základě posudku znalkyně.

Vymizelé rozpoznávací schopnosti

Podle znalkyně bludy prostupují celou osobnost Horákové tak, že ovlivňují v zásadě každý aspekt jejího života. Základní orientace je schopná. Uvědomuje si, že za delikt přichází trest. Nedokáže však přijmout, že trestné bylo i její jednání vedoucí k podvodu. Znalkyně v této souvislosti mluví o tom, že Horáková je "prosycena svým humanitárním posláním".

"Nemá ani žádný legální příjem, nemá legální bydlení, vždy je závislá na nějaké pomoci okolí a odmítá i veškerou sociální pomoc. Obviněná nemá podle znalkyně náhled na svoji poruchu, z toho důvodu odmítala i léčebné intervence během pobytu na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni, kde byla znalkyní vyšetřena. V současné době není schopna plnohodnotné účasti na trestním řízení," uvádí soudkyně.

Stav Horákové lze léčit komplikovaně, podle znalkyně je možné bludné představy nanejvýš tlumit léky. I tak však ředitelka samozvané organizace Mezinárodní dětský kříž, pokud na léčbu přistoupí, kontrolu nad svou chorobu nezíská. Stejně jako ji neovládala v době, kdy podvodně sbírala peníze na činnost organizace a její záměr postavit nemocnici pro zraněné děti.

"Podle znalkyně byly ve vztahu k úmyslnému trestnému činu podvodu ovládací a rozpoznávací schopnosti obviněné vymizelé. Motiv jejího jednání byl chorobný, dopustila se ho pod představou, že dělá nějakou humanitární činnost, proto oslovovala různé organizace. Nebyl tam úmysl nějakého obohacení," stojí v rozhodnutí.

Klamná legenda o humanitární pomoci

Organizace Mezinárodní dětský kříž reálně nikdy neexistovala, nevykonávala žádnou činnost a nikomu nepomohla. Šlo o prázdnou schránku, jež byla výplodem mysli Horákové. Přesto se jí podařilo získat miliony korun. V první vlně peníze sbírala od konce roku 2013 do února 2015. Tehdy Horáková dokázala přemluvit dárce k podpoře projektu dětské nemocnice.

"Pod klamnou legendou humanitární pomoci obětem válek a krizí, zejména zraněným dětem, kterou zajišťují týmy lékařů a osob pracujících pro Mezinárodní dětský kříž v mnoha zemích světa, (…) od poškozených, kteří byli vymyšlenými příběhy, záměrně apelujícími na jejich dobrotu a smysl pro pomoc bližnímu, podvedeni, vylákala finanční prostředky," popisuje podstatu kauzy verdikt.

Na nemocnici vybrala 2,68 milionu korun. Po jejím apelu přispěli i tehdejší plzeňský biskup František Radkovský částkou 42 tisíc korun, jeho úřad přidal 25 tisíc a prostřednictvím přímluvy od Radkovského poslal organizaci 2,454 milionu korun 23. ledna 2015 samotný Vatikán. Peníze nejprve přijalo biskupství, za týden je poslalo na žádost Horákové jejímu známému.

"Tenkrát žádala papeže Františka o příspěvek na to, že by se léčily děti postižené válkou v Sýrii a Iráku. Papeži jsem to doporučil, opravdu jí pak poslali 100 tisíc dolarů. Nakonec z toho nevzešlo nic," řekl už dříve Aktuálně.cz Radkovský, který Horákovou zná přes dvacet let. Biskupem v Plzni byl do roku 2016. Léta odmítal uvěřit tomu, že Horákové naletěl. Když nakonec loni prohlédl, přestal se s Horákovou stýkat.

Vybrané peníze na koupi domu

Část peněz od Vatikánu, konkrétně 2,1 milionu korun, šla na účet známému Horákové jako záloha na koupi nemovitosti na Benešovsku. Nakonec si ji však nepořídila. Její známý za peníze koupil jiný dům, ve kterém pak pobývala do února 2019. Zbylé prostředky vybrané na nemocnici, tedy 580 tisíc korun, si nechala na živobytí.

V období od listopadu 2016 do března 2018 vybrala od pěti lidí dalších 419 tisíc korun, opět mezi nimi byl i tehdy už emeritní biskup Radkovský. Tentokrát jí daroval 110 tisíc. Peníze vybíral z účtu organizace asistent Horákové, který jí pak peníze předal v hotovosti. Inkasovala je v obci Zahořany na Benešovsku, kde nějakou dobu přebývala. Právě tam měla vzniknout i nemocnice pro děti.

"Žádné peníze nezmizely. Vatikán nic nevyšetřuje," řekla letos v dubnu Horáková Deníku N, který ji zastihl v obci Křečovice na Benešovsku. Tehdy byla krátce po propuštění z plzeňské psychiatrie. V Křečovicích pobývala coby potřebná u duchovního, ostatně takto podle soudu žije několik posledních let. Stejným způsobem se s ní seznámil i Radkovský.

"Stížnost podána nebude"

Organizaci Mezinárodní dětský kříž, byť existovala jako úřední skořápka bez reálné činnosti, zrušil v listopadu 2019 Městský soud v Praze. Ještě předtím však organizace vstoupila do širokého povědomí veřejnosti. V září 2018 se Horáková zastala premiéra Andreje Babiše ve sporu o to, zda má Česko přijmout 50 dětí z válkou zasažené Sýrie. S touto myšlenkou přišla europoslankyně Michaela Šojdrová, Babiš byl proti.

Na jeho stranu se přiklonila veřejným prohlášením Horáková. Její provolání zveřejnil server Lidovky.cz z vydavatelství Mafra patřící do holdingu Agrofert, jenž patří do svěřenského fondu ovládaného Babišem. Stanovisko se do Lidových novin dostalo přes Úřad vlády. Když se redakci nepodařilo doložit reálnou existenci a činnosti organizace, text po dvou hodinách z webu stáhla.

"Kdybych to dal do jiných novin, tak by to bylo v pohodě, ale to mě mrzí, nebyl to účel. Není pravda, že je ovlivňuji," komentoval to tehdy Babiš, který zaslání dopisu od organizace do Lidových novin označil za chybu. Ještě ten rok podal kvůli aktivitám Mezinárodního dětského kříže trestní oznámení Finanční analytický úřad, jenž monitoruje podezřelé toky peněz.

Jak bylo řečeno, trestní stíhání Horákové zastavil soud. A už to tak zůstane. Dozorová žalobkyně Sůsová jeho verdikt přijala. "Po doplnění dokazování výslechem znalkyně k otázce trestní odpovědnosti obžalované je zastavení trestního stíhání z důvodu, že obžalovaná nebyla v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědná, odůvodněné, tudíž stížnost proti rozhodnutí soudu podávána nebude," řekla Aktuálně.cz.