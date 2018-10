Hodinky zdarma ani stěhování nepomohly. Realitní magnát Morcinek Špindl neovládl

Sdružení "Pro lepší Špindlerův mlýn", jehož všichni kandidáti si nahlásili trvalý pobyt v místě voleb před dvěma týdny, získalo jediný mandát.

Špindlerův Mlýn - Neobvyklým způsobem se pokusilo dobýt radnici lyžařského střediska v centru Krkonoš sdružení s názvem "Pro lepší Špindlerův Mlýn". Všichni jeho kandidáti až na jediného, který tam skutečně bydlí, si kvůli volbám v uplynulých dnech nahlásili ve Špindlerově Mlýně trvalé bydliště. A všem jeho obyvatelům v rámci předvolební kampaně rozdávali chytré hodinky a fit náramky.

Moc platné jim to ale nebylo. Hlasy jim dalo jen sedm procent obyvatel a do zastupitelstva se tak dostal jediný z nich - lídr kandidátky a trenér fotbalové mládeže z Příbrami Vladimír Klenz.

Jak již deník Aktuálně.cz upozornil, v pozadí celé kandidátky stál severomoravský podnikatel Peter Morcinek. Ten vlastní realitní společnost MM Reality a dělal volebního manažera ANO v podzimní sněmovní kampani.

Kromě toho, že většina kandidátů jsou zaměstnanci jeho ostravské firmy, všichni si také nahlásili jako místo pobytu rezidenci Buffalo, za kterou Morcinek stojí. Mimochodem: kvůli této rezidenci je Morcinek ve válce s místní radnicí. Za to, že část rezidence stojí načerno, zaplatil pokutu 350 tisíc korun, jak před rokem důkladně popsal týdeník Reportér.

Morcinek sám ale popřel, že by se ve volbách angažoval kvůli svému boji s radnicí a chtěl by například Špindlerův Mlýn ovládnout. "Nemám zájem nic ovládnout, mám svých starostí dost, navíc už mám své roky," řekl sedmačtyřicetiletý podnikatel. To, proč se na kandidátce vyskytuje nezvyklé množství jeho zaměstnanců, vysvětluje jednoduše. Všichni tam jezdí a lyžují a chtějí pomoci místním, kteří se prý sami bojí otevřeně projevit a postavit se proti stávající radnici.

A sám Klenz vysvětloval svoji kandidaturu podobně jako Morcinek: podle něj potřebuje Špindlerův Mlýn pomoc a tak se prý s přáteli dohodl, že do toho společně půjdou. A jak je možné, že jen jediný z nich má v obci trvalé bydliště a většina kandidátů je ze tři sta kilometrů vzdálené severní Moravy? "My se prostě známe mezi sebou," krčí rameny, nicméně připustil, že se s Morcinkem zná a přiznal i to, že jej "navedl" na myšlenku kandidovat.

To, že prakticky pohořeli a získali jediné křeslo v patnáctičlenném zastupitelstvu, nyní Klenz příliš komentovat nechce. "Myslím, že to je v pohodě," uvedl pouze a všechny další otázky odmítl. Třeba i tu, kolik sdružení tedy nakonec kampaň s rozdáváním hodinek v hodnotě 1500 korun za jedny stála. "Nejdřív si promluvím s potenciálními partnery, až potom případně s novináři," dodal.