Hnutí ANO zahájilo sněm, podle expremiéra Babiše bude hodnotit desetiletou existenci

Hnutí ANO zahájilo státní hymnou dnešní celostátní sněm, na kterém si zvolí nové vedení. Podle bývalého premiéra Andreje Babiše, který bude obhajovat funkci předsedy hnutí a nemá protikandidáta, bude subjekt bilancovat desetiletou existenci. Po loňských sněmovních volbách ANO poprvé skončilo v opozici.

"Bilancujeme deset let. Všichni jste nám předpovídali budoucnost Strany zelených, Věcí veřejných a všech těch pokusů a omylů minulosti. My se za deset let stali největší politickou silou. Když si odmyslíme ten pětislepenec, jsme stále největší na počet mandátů," řekl novinářům před zahájením sněmu Babiš.

Ve Sněmovně má ANO 72 mandátů. Vládu ale utvořily Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN).

Bývalý premiér, o kterém se hovoří také jako o jednom z možných favoritů budoucích prezidentských voleb, obdržel nominaci na předsedu ANO ze všech 14 krajů. Novinářům řekl, že hnutí má i své problémy, je tedy možné, že zazní kritické hlasy.

Prvním místopředsedou by se mohl stát bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Nominace sice obdržela i dřívější ministryně financí a nynější šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, chce se však ucházet pouze o místo řadové místopředsedkyně.

Funkční období vedení a dalších orgánů ANO trvá do 17. února. Původně se měl republikový sněm uskutečnit koncem loňského ledna, odložen byl ale kvůli koronavirové pandemii.

Česko podle Babiše

Při příležitosti sobotního celostátního sněmu ANO hnutí připravilo novou knížku Může za to Babiš a jeho vláda, která obsahuje výčet kroků bývalého kabinetu. U bývalého ministerského předsedy jde už o třetí publikaci, předchozí dvě vyšly před parlamentními volbami v letech 2017 a 2021.

Nová kniha obsahuje 113 stran, rozdělena je zhruba do 15 kapitol podle jednotlivých oblastí, například finance, zdravotnictví, důchody a sociální politika, doprava, digitalizace nebo sport.

Před loňskými sněmovními volbami, po kterých ANO poprvé skončilo v opozici, vyšla Babišova kniha s názvem Sdílejte, než to zakážou! Obsahovala mimo jiné jeho vizi obnovy České republiky po koronavirové pandemii nebo kritiku tehdy opozičních Pirátů. Své nápady premiér popsal v knize i před předchozími volbami v roce 2017. Publikace O čem sním, když náhodou spím obsahovala jeho vizi Česka do roku 2035.