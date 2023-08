Hledá se nový dozor nad jadernou bezpečností. Zda bude obhajovat, Drábová nepotvrdila

Vláda Petra Fialy (ODS) je připravená vyhlásit výběrové řízení na obsazení předsednického místa ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost, podmínky soutěže projedná na středečním zasedání. Úřad reguluje využívání jaderné energie v zemi. Instituci řídí Dana Drábová, která svou funkci naposledy obhájila v roce 2016. Zda se o ni bude ucházet znovu, není zřejmé.

Žádnou instituci státní správy neřídí tak dlouho stejný člověk. Státní úřad pro jadernou bezpečnost vede Dana Drábová od roku 1999, kdy ji jmenovala vláda Miloše Zemana (tehdy ČSSD). Naposledy ji na jaře 2016 potvrdil ve funkci kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD). Opětovné jmenování bylo tehdy na dobu neurčitou.

Mezitím se však změnil zákon o státní službě, jemuž úřad jaderného regulátora podléhá. Nově je funkce omezená pětiletým mandátem. Až se služby ujme nový vedoucí, bude muset tuto lhůtu respektovat. Fialova vláda je připravena schválit výběrové řízení na zmíněnou pozici nadcházející středu.

Nový předseda či předsedkyně úřadu má nastoupit 1. ledna 2024. Zda má Drábová zájem ve funkci pokračovat, lze nyní jen hádat. "Nechci vám to komentovat, co je vám do toho?" reagovala Drábová na dotaz Aktuálně.cz, jestli se do soutěže přihlásí. V případě vstupu do konkurzu a vítězství v něm by řádný mandát Drábové končil v jejích 67 letech.

Minule svou účast v konkurzu potvrdila

Když se organizovala soutěž na řízení úřadu za Sobotkovy vlády, Drábová se přihlásila s tím, že zájem o pokračování v práci potvrdila předem. "Slíbila jsem svým náměstkům, že když se přihlásí do výběrových řízení na svá místa, já se přihlásím také. Oni za sebe dohodu splnili, takže já budu muset také," řekla v listopadu 2015 Lidovým novinám.

Pětičlenná výběrová komise jednomyslně vyhodnotila Drábovou jako ideální kandidátku v únoru 2016, zasedali v ní experti v oboru z jeho akademické, státní i komerční sféry Ladislav Havel, Jiří Gavor, Pavel Šolc, Jiří Witzany a František Hrdlička. Prvním a jediným předchůdcem Drábové v úřadu byl jaderný fyzik Ján Štuller, který instituci vedl v letech 1993 až 1999.

Předsedou výběrové komise pro současný konkurz bude šéf oddělení řízení ve věcech státní služby resortu ministerstva vnitra Michal Richtr, součástí sestavy je také vedoucí Úřadu vlády Jana Kotalíková, vedoucí sekce energetiky a jaderných zdrojů ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Ehler a místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek.

Dvacet dní na přihlášení do soutěže

Zájemci o funkci budou mít na přihlášení dvacet dní od vyhlášení soutěže, kterou má Fialův kabinet schválit ve středu. Součástí podmínek pro vstup do konkurzu je vypracování třístránkové koncepce rozvoje úřadu, akademické vzdělání v daném oboru či stupeň prověření Národním bezpečnostním úřadem na druhou nejpřísnější úroveň "Tajné".

Drábová na Státní úřad pro jadernou bezpečnost nastoupila roku 1995, kdy byla rok ředitelkou odboru havarijní připravenosti. Poté odešla do Státního úřadu radiační ochrany, jejž řídila následující tři léta. Následně se vrátila do jaderného regulátora, v jehož čele po jmenování Zemanovou vládou stanula 1. listopadu 1999.

Vláda má na středečním programu také vyhlášení výběrových řízení na místo šéfů Správy státních hmotných rezerv, Českého báňského úřadu, Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a Úřadu průmyslového vlastnictví. Nejdéle sloužícím představeným ze jmenovaných institucí je předseda katastrálního úřadu, Karel Večeře ho vede od roku 2002.