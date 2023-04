"Jaderná bába" Drábová: Ať už Rusák vypadne. V Záporoží visí průšvih na vlásku

Pokud by radiační situace na Ukrajině přestala být v normě, v Česku bychom to věděli za dvě až tři hodiny. “Mluvíme o černé noční můře, ale dozvěděli bychom se to velmi rychle,” říká expertka na jadernou energetiku a šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle ní okupace Záporožské jaderné elektrárny přináší velký tlak na její pracovníky: “Na to nejsou stavění."

"Kvůli akcím ruských okupantů v Záporožské elektrárně a okolo ní tam fakt průšvih visí na vlásku," varuje v rozhovoru Drábová, která sebe sama tituluje jako "jadernou bábu". Pokud by k jaderné havárii hypoteticky došlo, podle ní by se její rozsah v tom nejhorším scénáři dal přirovnat k výbuchu ve Fukušimě. "Ochranná opatření pro lidi by byla potřeba tak zhruba do dvou set kilometrů. Jenom pro kontext, ta elektrárna je zhruba 1300 až 1500 kilometrů vzdálená od České republiky," dodává odbornice.

Na co by se měla Česká republika připravit v případě jaderné katastrofy, ale třeba i použití taktických jaderných zbraní na Ukrajině, je podle Drábové především nekontrolovatelná panika: "Ta by tu nastala zbytečně, protože nic takového, co by mohlo mít účinky na Česko, se v případě použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině stát nemůže," vysvětluje a dodává, že si lidé dokonce mohou uškodit, pokud preventivně užívají jód. "Člověk si tím rozhodí metabolismus štítné žlázy," varuje.

A mohlo by lidstvo vůbec přežít, pokud by nastala jaderná válka? "Určitě ano. Samozřejmě že by došlo k dramatickému zjednodušení naší komplikované civilizace, spousta věcí by nebyla dostupná, spousta lidí by zcela jistě zemřela, ale lidstvo by nevymřelo," dodává Drábová.

