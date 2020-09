Kraj si objednal oslavy u firmy, která nabízí kryptoměny člověka z Krejčířova gangu

Pardubický kraj pod vedením Martina Netolického (ČSSD) před volbami zaplatil putovní festival po městech regionu. Půl milionu za uspořádání oslav 20 let kraje poslal bez tendru firmě se sídlem v Anglii, která jinak nabízí jen investice do kryptoměn s údajným dvacetiprocentním ročním zhodnocením. Za nimi stojí někdejší člen gangu Radovana Krejčíře odsouzený za tunelování státní firmy Čepro.

Před krajskými volbami, v nichž se pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) pokusí obhájit svůj mandát, jeho hejtmanství uspořádalo pod heslem "letní festival, který má šťávu" sérii oslav 20. výročí existence kraje. "Známé hudební kapely, regionální potraviny, ukázky záchranných složek, HC Dynamo, automobilové simulátory a letní kino s pohodlnými lehátky k tomu," láká hejtmanství občany na oficiálním webu. Akce zatím objela pětici měst. Naposledy v pátek Pardubice. A příští sobotu míří do Chrudimi.

Zakázka na pořádání festivalů na Pardubicku putuje firmě registrované v anglickém Manchesteru, která na svém webu jako jedinou činnost uvádí nabízení investic do kryptoměn a slibuje dvacetiprocentní roční zhodnocení. Takové investice jsou dle expertů značně rizikové. Za nabízeným produktem nazvaným Garant ++ navíc stojí další britská firma Glocin Limited, kterou ovládá někdejší člen gangu Radovana Krejčíře Aleš Kohoutek.

Manchesterské společnosti Premium Life System Ltd zaplatilo hejtmanství za organizaci festivalu přes 550 tisíc korun z veřejných peněz. Smlouva se odkazuje na její českou pobočku vzniklou dva měsíce před podepsáním kontaktu. Jako předmět činnosti má česká firma v obchodním rejstříku zapsaný pouze "nákup zboží a shromažďování informací pro podnik". Na svém webu ovšem její britská matka láká na něco jiného - bezpracný příjem peněz.

"Díky moderním technologiím je možné generovat takový zisk, kde i odměna pro běžného člověka činí 20 % ročně a to s možností výplaty každý měsíc. Tyto zisky tvoří perfektní formu zabezpečení života běžného člověka, peníze přijdou vždy, ať jste v práci, na nemocenské, na úřadu práce, v důchodu či jako student ve škole. Tyto vlastnosti dělají produkt ojedinělý a bezkonkurenční," láká zájemce.

Britská firma Premium Life System Ltd i její česká "dcera" je v obchodním rejstříku napsaná na Davida Kostroně z České Třebové, který dlouhodobě nabízí kryptoměny společnosti Glocin.

Redakce Aktuálně.cz už vloni v listopadu popsala, že za projektem Glocinu stojí Aleš Kohoutek, který dříve seděl ve vězení za to, že se jako člen gangu Radovana Krejčíře podílel na tunelování státního podniku Čepro. Před lety svedl úřednici státní firmy a ta nadřízeným zatajila soud s Krejčířem o miliardové pohledávky. Další trest pak dostal za krácení daní při obchodech s alkoholem.

Kostroň z Premium Life System Ltd ale argumentuje, že podnikání s Kohoutkem a zajišťování oslav pro Pardubický kraj mají logické pojítko - marketing. "Marketingovou činností se zabývám. Zajímá mě to, proto to pro Pardubický kraj děláme," uvedl Kostroň.

Nejprve se zdráhal prozradit, jak zakázku získal. "Tohle je spíš otázka na kraj. Nikoho na kraji neznám," uvedl. Nakonec to ale vysvětlil. "Byli spokojení s předchozí činností mého obchodního partnera. Díky tomu nám to zadali. Dělám to já pod svou firmou. Je to efektivnější způsob," dodal nakonec Kostroň.

Obchodní partner v exekuci

Ve smlouvě s Pardubickým krajem je dále uvedeno, že osobou zodpovědnou za plnění smlouvy je Etienne Schobel. Právě toho Kostroň označuje za svého obchodního partnera. Nicméně pokud by veřejné peníze natekly do Schobelovy firmy, skončily by u exekutora. Po Schobelovi totiž exekutoři dle obchodního rejstříku vymáhají desítky tisíc korun a podíl v jeho vlastní firmě Etlum Media, která vloni v Hradci Králové provozovala letní kino, mu obstavili.

Schobel zároveň před parlamentními volbami v roce 2017 dostal téměř 200 tisíc korun za práci na kampani pro ODS, která se sociálnědemokratickým hejtmanem Netolickým vládne v koalici.

Pardubický kraj vše považuje za zcela transparentní a s prací na kampani pro občanské demokraty to podle jeho vedení nesouvisí. "Oddělení komunikace bylo osloveno s konceptem na uspořádání několika akcí k výročí 20 let krajů s tím, že budou postaveny na promítání letního kina a doplněny o další hudební a kulturní program. Tato koncepce byla opakovaně konzultována s panem Etiennem Schobelem, který předložil řadu referencí z pořádání takovýchto akcí jak na území Pardubického kraje, tak například také z Královéhradeckého kraje," uvedl mluvčí úřadu Dominik Barták.

Zároveň přiznal, že britská firma dostala zakázku bez soutěže. "Nabízená cena za tuto spolupráci byla velmi příznivá, a proto bylo přikročeno k podpisu smlouvy. Vzhledem k celkové ceně spolupráce bylo přikročeno k přímému zadání, což umožňuje vnitřní norma krajského úřadu," dodal Barták.

Exčlen Krejčířova gangu? "Je to skvělý člověk, co umí perfektně odvést svoji práci"

Kostroň se na webu chlubí tím, že jeho prostřednictvím už více než 600 lidí investovalo v přepočtu téměř 60 milionů korun. Z účetní závěrky vložené v britském obchodním rejstříku ovšem plyne, že jeho firma za první rok své existence (tedy do února 2020) vydělala v přepočtu zhruba sto tisíc korun a základní kapitál má jednu libru. Papírově sídlí ve stejném domku v Manchesteru, v němž má sídlo napsaná i zmiňovaná společnost Glocin Aleše Kohoutka. Stejně jako několik stovek jiných firem.

"Ta čísla jsou spíše ilustrativní. Nejsem zprostředkovatelem Glocin. Dělám pro ně marketing. Dostávám za to marketingovou odměnu," uvedl Kostroň s tím, že Kohoutka dobře zná a jeho minulost mu nevadí.

"Pan Kohoutek je skvělý člověk a umí perfektně odvést svoji práci. Není to tak, že by někoho okrádal nebo podváděl," dodal Kostroň. Po upozornění na to, že Kohoutek je pravomocně odsouzený za to, že okrádal stát, to upřesnil. "Možná je to dle rozsudku pravda. Ale on má skvělý charakter," dodal.

Krajský úřad se při dotazech redakce opakovaně odkazoval na Schobela. To, že reálně poslal peníze do firmy slibující investice - jež experti označují za minimálně podezřelé - ho netrápí. "Od samého počátku jsme komunikovali s panem Etiennem Schobelem, který byl a je garantem organizace akce. O dalších činnostech společnosti jsme informace neměli," dodal mluvčí kraje Barták.

Investici si dobře rozmyslete, varuje ČNB

Firma Glocin Aleše Kohoutka láká na jisté dvacetiprocentní roční zhodnocení - násobně větší, než je obvyklé při investicích například do cenných papírů. Abnormálně výhodné je dle jeho propagátorů proto, že investuje do supermoderních technologií.

"My využíváme 'stroje', které pracují místo nás, generují zisk, nejsou nemocné, nemusíme za ně odvádět sociální a zdravotní daň. Většinu rutinní práce dokážou stroje udělat rychleji a levněji než lidé. Doba se změnila, nesmíme být sentimentální a musíme se adaptovat dříve, než až z existenčního donucení," popisuje na svém webu Kostroň. Zázračnou technologií slibující nevídané zhodnocení přitom mají být kryptoměny.

Kostroň je přitom jen jedním ze sítě těch, kteří po Česku produkty Glocin inzerují. Firma nebo její partneři pořádají semináře o kryptoměnách, prezentace o investování či vytvářejí webové a facebookové stránky. Aktuálně.cz má k dispozici materiál z roku 2018, v němž Glocin uvádí provize, které získají ti, kteří do systému přivedou nové investory. Aby projekt nezkrachoval, musí z investovaných peněz dokázat generovat ještě více než dvacet procent zisku ročně.

Glocin ale nenabízí obchodování s rozšířenou digitální měnou bitcoin, jíž za reálné peníze vymění stovky internetových směnáren. Dle jedné ze vzorových smluv - kterou v minulosti redakce získala - si například lidé svá eura museli nejprve směnit na virtuální měnu nazvanou teuron. A to v poměru jedna ku jedné. Glocin se zavazuje vrátit peníze po dvou letech zpátky společně s deklarovaným ročním výnosem. Ovšem opět v kryptoměně teuron, nikoliv v reálné měně.

Jak dlouhodobě varuje i Česká národní banka (ČNB), kryptoměny představují naprosto neregulovaný trh, a pokud firma nebude chtít směnit digitální peníze zpátky na euro, investorům zůstanou jen bezcenné jedničky a nuly - i když technicky vzato Glocin slib vrátit za každý rok o dvacet procent teuronu více, splní.

Teurony přiom vydává STB-TEURON Group, estonská společnost sídlící v Tallinnu, založená dvěma Poláky teprve loni. Základní kapitál má v přepočtu zhruba 60 tisíc korun.

Teuron O této kryptoměně je dohledatelné jen naprosté minimum informací. K nalezení je pouze jako jedna z měn platebního systému eBit provozovaného estonskou společností Trinni Group OÜ. Prostřednictvím tohoto portálu, s nímž Glocin otevřeně spolupracuje, si lidé mohou měnit eura právě na Teuron. Kurz je 1:1. Teuron ale vydává ještě jiná estonská společnost nazvaná STB TEURON Group. Založili ji dva Poláci začátkem roku 2019 a základní kapitál má 2500 eur. Glocin tvrdí, že firma či její partneři na účtech drží tolik eur, kolik vydali Teuronů. Něco takového ale není možné ověřit. ČNB varuje, že lidé vždy musejí zvážit nákup kryptoměny, protože není jisté, že jim ji někdo smění zpět na eura. Zatímco Bitcoin mění tisíce subjektů po celém světě, u Teuronu je dohledatelný pouze jediný.

Vše je naprosto bezpečné, tvrdí Kohoutek

Aktuálně.cz vloni požádalo Českou národní banku, aby zhodnotila vzorové smlouvy, které má Glocin doteď na svém webu. "Každý potenciální investor by měl s ohledem na výši smluvního úroku pomocí vlastních kritérií posoudit rizikovost celého projektu a zvážit, jakým způsobem bude schopen využít kryptoměnu poté, co dojde k vyplacení jistiny a úroků v kryptoměně na jeho obchodní účet," varuje mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Těžba kryptoměn Kryptoměny jsou založené na decentralizovaném a distribuovaném principu. Síť, která zabezpečuje platby, nemá žádný středobod. Vše se odehrává na velkém množství zapojených počítačů, které se všechny podílejí na ověřování plateb.

První kryptoměnou byl Bitcoin , Jeho síť funguje od roku 2009. Roku 2008 ji popsal a vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako Satoshi Nakamoto. Identita tvůrce není dodnes jasná.

, Jeho síť funguje od roku 2009. Roku 2008 ji popsal a vytvořil člověk nebo skupina lidí podepsaná jako Satoshi Nakamoto. Identita tvůrce není dodnes jasná. Od doby svého vzniku Bitcoin prudce zhodnotil. Jeden Bitcoin měl v neděli 24. listopadu 2019 hodnotu asi 164 tisíc korun . V roce 2015 stál 8 tisíc korun. Jeho kurz ale prudce osciluje směrem nahoru i dolů.

měl v neděli 24. listopadu 2019 hodnotu . V roce 2015 stál 8 tisíc korun. Jeho kurz ale prudce osciluje směrem nahoru i dolů. Dnes ovšem existuje více než tisíc kryptoměn s různými vlastnostmi i vydavateli. Mezi nejznámější krom Bitcoinu patří Litecoin či Ethereum.

Hodnota kryptoměn je daná poptávkou po nich. Na trhu neustále vznikají a zanikají nové. Kurz většiny kryptoměn je vysoce volatilní. V minulosti se objevila řada podvodů, při nichž uživatelé přišli o miliardy dolarů.

Těžbou kryptoměn je míněno ověřování plateb ostatních uživatelů za pomocí složitých výpočtů. Jako odměnu zapojení uživatelé dostávají právě kryptoměny.

Jako odměnu zapojení uživatelé dostávají právě kryptoměny. Těžba je velmi náročná na výkon počítačů i spotřebu elektrické energie. Proto se spíše než na domácí počítače soustředí do velkých datových center. Dnes se dle odhadů na 80 % Bitcoinů vytěží v Číně . Jedním z důvodů je tamní nižší cena elektřiny a masivní specializovaná datová centra.

. Jedním z důvodů je tamní nižší cena elektřiny a masivní specializovaná datová centra. Česká národní banka kryptoměny nepovažuje za měnu. Obchodníci s kryptoměnami tak v řadě případů nepotřebují bankovní licenci. Byznysu se může věnovat kdokoliv, což znamená menší míru ochrany pro zákazníky.

Zakladatelé Glocinu ale tvrdí, že vše je naprosto bezpečné. "Z logiky věci plyne, že garance směnitelnosti není dána žádným právním předpisem, nýbrž vysokou mírou likvidity na trhu, jež odráží důvěru klientů," uvedl v reakci na dotazy Aktuálně.cz Michal Krása, který odpovídal za Kohoutka. Tomu redakce dotazy zaslala. Objem teuronů v oběhu se podle něj rovná objemu eur na bankovních účtech emitenta a jeho partnerů. To ovšem není možné nijak ověřit.

Propagátoři Glocinu na prezentacích mluví o tom, že lidé vkládají eura či koruny. Dle smluv ale půjčují Glocinu za eura nakoupenou kryptoměnu. Mezikrokem, tedy tím, že od lidí nechtějí peníze, ale virtuální platidlo, totiž Kohoutek a spol. obešli české zákony. Pokud by od lidí chtěli přímo eura, na přijímání vkladů by potřebovali licenci.

"Za předpokladu sjednávání takových smluv s širokým okruhem osob, kdy samotná zápůjčka by byla poskytnuta v peněžních prostředcích, mohla by být společnost Glocin kvalifikována jako takzvaná černá banka," dodala mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

U českých soudů se ničeho klienti nedomohou

Kohoutek a spol. se přitom důsledně vyhýbají slovům jako investor a investice, aby nespadli do oblasti regulací. Kdo do byznysu s Kohoutkem vstoupí, musí navíc počítat s tím, že kryptoměny nakoupené od Poláků v Estonsku nepošle firmám, na které dosáhne české právo. Zájemci uzavírají dohodu o půjčce právě s firmou Glocin Limited sídlící v Manchesteru, v domě na okraji města, který nabízí pronájem adres.