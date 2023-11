Spor o pravost Havlových obrazů. Sám mi jeden dal, odpřisáhnu to u soudu, říká sochař

V neděli 26. listopadu začne na pražském Žofíně ojedinělá aukce obrazů, jejichž autorem má být Václav Havel. Jeho švagrová bude dražit olejomalby, o nichž tvrdí, že je exprezident namaloval v 50. letech. Autorství ale zpochybňuje jeho manželka i bývalí spolupracovníci. Do sporu nyní zasáhl sochař Jaroslav Róna, který Aktuálně.cz popsal, že Havel skutečně maloval a jeden z obrazů mu daroval.

Na konci léta 1988 Václav Havel slavil propuštění z věznice, v restauraci Paroplavba seděl s dalšími disidenty. Seznámil se tam se sochařem a malířem Jaroslavem Rónou. O pár hodin později mu u sebe doma daroval olejomalbu. Obraz je druhým malířským dílem, k jehož autorství se Havel přiznal. Tím prvním je veřejně známý akryl na desce z roku 1982 s názvem Bílý kůň ve vesmíru.

Až nyní, o 35 let později se objevují další malby, které našla manželka Havlova bratra Ivana Dagmar Havlová. Je na nich Havlův podpis. Jestli je však skutečně namaloval exprezident, není jasné.

Společně s dalšími artefakty ze života bývalého dramatika a státníka je Havlová posílá do aukce Galerie Kodl. Konat se bude tuto neděli, peníze z dražby mají putovat na záchranu paláce Lucerna v centru Prahy. "Několik dalších obrazů ještě mám," řekla Havlová v rozhovoru pro Lidovky.cz. O jejich autorství však mnozí pochybují.



O sporu poprvé informoval pořad České televize 168 hodin. V reportáži mluvili lidé z okolí bývalého prezidenta. Například jeho dlouholetý mluvčí Ladislav Špaček řekl, že nikdy neslyšel o tom, že by Havel maloval. Stejného názoru je i jeho manželka Dagmar Havlová. Když obrazy viděla, řekla, že je namalovat nemohl. Podle švagrové však o tom, že Václav Havel maloval, věděli hlavně jeho známí z padesátých let.

Róna znal Havla ještě před revolucí. Stejně jako mu pozdější prezident věnoval svůj obraz, sochař daroval svou olejomalbu na jedné z narozeninových oslav tehdejší Havlově ženě Olze. "Jsem schopný u soudu odpřisáhnout, že Havel skutečně řekl, že ten darovaný obraz namaloval. A nejsem jediný, mám svědky," řekl pro Aktuálně.cz.

Nevidí důvod, proč by si měla Havlova švagrová vymýšlet. "To je absurdní, nevěřím tomu. Myslím si, že mohl klidně namalovat další obrazy, o kterých jednoduše nikomu neřekl. Nebo je někomu dal a nepamatuje si to. Věřil bych tomu, protože když někdo namaluje jeden olej, tak u toho prostě neskončí," dodává.

Autorství není možné ověřit

Reportéři požádali o důkazy i Galerii Kodl, která aukci pořádá a vystupuje jako garant autenticity obrazů. Ta uvedla, že o pravosti není pochyb. Galerie požádala Ústav pro prověřování pravosti výtvarných děl Trinity Art Research o vypracování odborné analýzy, která podle mluvčí galerie Terezie Kaslové jejich originalitu potvrdila. Ví se tedy, že obrazy skutečně vznikly v padesátých letech a že podpis je ze stejné doby. Autorství však není možné ověřit.

"U Havla se totiž nedá říct, že by měl nějaký svůj specifický výtvarný styl," říká historik umění Jiří Machalický. Dlouho se však ví, že matka Václava Havla a jeho bratra Ivana malovala a podle Havlovy švagrové děti vedla k výtvarnému umění.



Kromě sporných obrazů z dosud neobjeveného světa Václava Havla bude s vyvolávací cenou 200 tisíc na prodej i jeho bunda z revoluce, ve které je na mnoha fotografiích, a to včetně těch ze shromáždění 21. listopadu 1989. Tenkrát Havel poprvé promluvil k lidem na zaplněném Václavském náměstí.



Doplní ji vlastnoručně psaný text s datem 21. února 1989, kdy jej Obvodní soud pro Prahu 3 odsoudil k devítiměsíčnímu vězení za účast na protestech během výročí sebeupálení Jana Palacha. Rukopis obdržela Havlova švagrová Dagmar, kterou při vstupu do soudní síně objal a povedlo se mu bez povšimnutí Státní bezpečnosti zasunout psaní do jejího kabátu.