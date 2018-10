Hamáček: Kdyby ČSSD odešla z vlády, nebudu předsedou. Komu vadí EU, má stranu opustit

Předseda ČSSD se v ČT ostře vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD.

Praha - Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že kdyby se sociální demokracie rozhodla odejít z vlády, nezůstal by v čele strany. ČSSD, která utrpěla značné ztráty v nynějších komunálních i senátních volbách, má podle něj ve vládě zůstat a svou prací v ní znovu získat voliče.

Diskuse sociálních demokratů v médiích o tom, zda má strana ve vládě s ANO zůstat, jsou podle něj politická sebevražda. Hamáček to v neděli řekl v České televizi. Ostře se také vymezil vůči některým spolustraníkům, kteří podle něj zpochybňují hlavní principy, jako je proevropské směřování ČSSD. Míní, že takoví lidé by neměli být v sociální demokracii, ale v jiné straně.

"Pokud někdo zpochybňuje naprosto zásadní principy sociální demokracie, například to, že jsme proevropská strana a měli bychom být v Evropské unii, tak tam (v ČSSD) prostě nemá co dělat," řekl.

Jestli se má strana vrátit ke svým voličům, je jim podle něj potřeba říci, že by vystoupení z EU znamenalo ztrátu pracovních míst a ekonomický kolaps. Hamáček sice nikoho nejmenoval, řekl ale, že "pokud je v Ústeckém kraji největší problém náš vztah s Maďarskem, tak asi žiji v jiné republice". "Tam jsou problémem exekuce, tam je problém bydlení. Tak naši poslanci v Ústeckém kraji se musí věnovat těmto problémům, a ne řešit Maďarsko," prohlásil.

Jediným poslancem ČSSD za Ústecký kraj je místopředseda strany Jaroslav Foldyna, který se v září účastnil demonstrace před maďarským velvyslanectvím na podporu postoje maďarského premiéra Viktora Orbána. Shromáždění se odehrálo poté, co Evropský parlament schválil doporučení, aby Evropská unie zahájila proti Maďarsku řízení kvůli vážnému ohrožení hodnot EU.

Foldyna v reakci na výsledky komunálních voleb uvedl, že opustí stranické funkce, později řekl, že po reakcích z okolí to ještě zváží. "Jarda Foldyna se rozhodne, jak rozhodne, já mu do toho nebudu mluvit," řekl dnes Hamáček.

Uvedl také, že byl měkký vůči některým proudům v ČSSD. "Pokud chceme zachraňovat sociální demokracii, zachraňujme ji standardními způsoby a nevytvářejme nějaké alternativní uskupení," dodal. Zdůraznil, že ČSSD o svém vstupu do vlády rozhodla ve vnitrostranickém referendu. "Pokud se sociální demokracie rozhodne z té vlády odejít, musí se do jejího čela postavit někdo jiný," prohlásil.

Předseda ČSSD označil za politickou sebevraždu, pokud by se měla ČSSD opět vracet k debatě o tom, zda mělo smysl, aby s hnutím ANO vstoupila do vlády. Odmítá, aby se na schůzi ústředního výkonného výboru o této věci diskutovalo. Diskuse se podle něj má vést o tom, jak toto rozhodnutí co nejlépe využít pro ČSSD. Výbor se má sejít příští sobotu v Hradci Králové.

ČSSD zaznamenala v letošních komunálních a senátních volbách propad. V obecních volbách ztratila proti roku 2014 téměř polovinu obecních zastupitelů. V senátních volbách dokázala ze 13 vítězství zopakovat jen jedno, a bude tak mít 13 senátorů.

