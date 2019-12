Hadí lázně jsou opět kulturní památkou, píše server. Staňkovo rozhodnutí je zrušeno

Ministr kultury Lubomír Zaorálek zrušil podle webu Neovlivní.cz sporné rozhodnutí svého předchůdce Antonína Staňka (oba ČSSD). Ten letos v létě těsně před odchodem z funkce sňal památkovou ochranu Hadích lázní, které už desetiletí chátrají. Vyšel tak vstříc teplickému podnikateli Jaroslavu Třešňákovi, který chtěl lázně strhnout a postavit o kus dál nové.

Dohady o budoucnosti historických lázní v centru Teplic se táhnou už téměř deset let. Třešňák během nich představil hned několik projektů na jejich přestavbu, ale památkáři ani jeden z nich neschválili.

Nejčastěji proto, že návrhy počítaly se stržením stavby, což u památky nejde, nebo proto, že k budově přistavovaly další objekt, přibližně stejně tak velký jako lázně samotné. "Takže ten charakter klasicistní stavby, kterou tam vidíme dnes, by se zcela setřel," uvedl Petr Hrubý, šéf ústeckých památkářů. V posledním roce podle něj navíc Třešňák trval už jen na variantě stržení a nové stavby.

V létě ale situaci změnil bývalý ministr kultury Antonín Staněk, když během posledního dne ve funkci nechal z budovy památkovou ochranu sejmout. "Tím jsem umožnil odblokovat letitou patovou situaci, během níž objekt stále více chátral. Přišlo mi lepší a logické dát Hadím lázním naději na další využití pro 200 postižených dětí, než je dále nechat nesmyslně chátrat," napsal tehdy Staněk na Twitteru.

Na otázku, co chce s Hadími lázněmi dělat, odpovídal Třešňák jasně. "Je třeba to zbourat a postavit znovu. Historické sloupy ale zachovám, i čtyři takové sošky. Jinak tam není, co zachraňovat," řekl Aktuálně.cz podnikatel. Za minulého režimu podle něj totiž stavba prošla tak velkou proměnou a přestavbou, že v ní nic cenného nezůstalo.

Jeho cílem je celou stavbu zbořit a postavit repliku její původní podoby o metr a půl výš a o několik metrů dál směrem do parku. Jednak proto, že dnes je celá stavba zapuštěna pod okolní silnicí a otřásá s ní okolní provoz, a jednak proto, že se nachází tak nízko, že ji ohrožují povodně. Zvažuje, že by ji také o 180 stupňů otočil, tak aby kolonáda znovu směřovala do parku. Památky však v Česku bourat nejde, proto měl až po sejmutí památkové ochrany Třešňák šanci s plánem poprvé uspět.

Staňkův nástupce, Lubomír Zaorálek, se však velmi brzy rozhodl, že rozhodnutí bývalého ministra důkladně prověří. "Jsou dány předpoklady pro zahájení přezkumného řízení," uvedl Zaorálek s tím, že kolem postupu ministra panují pochybnosti.

Ministerstvo kultury zatím informace serveru Neovlivní.cz o obnovení památkové ochrany nepotvrdilo. Na dotazy neodpovídá ani majitel lázní Třešňák. Dříve už však pro Aktuálně.cz uvedl, že si nemyslí, že by ministerská komise na celou věc změnila názor. "Nemyslím si, že to má Zaorálek šanci změnit. V té komisi je 25 lidí. Museli by říct, že se spletli, a to by ze sebe udělali idioty," uvedl.

Na situaci kolem Hadích lázní vrhlo stín pochybností i to, že ministr Staněk o zrušení jejich památkové ochrany rozhodl poslední den, který strávil ve funkci. Kritikové tvrdí, že ochranu sňal jen proto, že Třešňák byl jedním z největších sponzorů prezidentské kampaně Miloše Zemana, který původně odmítl Staňka odvolat z funkce a spustil tak několikaměsíční vládní krizi.

Podnikatel přispěl k prezidentovu znovuzvolení tím, že poskytl 3,2 milionu korun na tvorbu čtyřstránkového letáku se Zemanovým životním příběhem. Třešňák však zarytě tvrdí, že se Zemanem ani Staňkem o Hadích lázních nemluvil.

Prodá Třešňák lázně Teplicím?

Teplický deník současně píše, že tamní zastupitelstvo v pondělí schválilo návrh na vykoupení historické budovy. Za rozpadající stavbu město Třešňákovi nabídne přibližně 7 milionů korun, což vychází ze znaleckého posudku, který si magistrát nechal vypracovat.

"Toto je naše cena k jednání. Nyní bude záležet na vlastníkovi, zda ji bude ochoten přijmout," komentoval to primátor Hynek Hanza. Třešňák už však v minulosti uvedl, že za areál požaduje 18 milionů korun. K aktuální nabídce města se podnikatel zatím nevyjádřil.