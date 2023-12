Osm tun zbraní, rychlost 1900 kilometrů v hodině. Co dokážou miliardové stíhačky F-35

Příběh nákupu letounu F-35 Lightning II, nejmodernějšího sériově vyráběného nadzvukového letadla na světě, začala vláda psát loni 20. července. Tehdy schválila usnesení, že páteří zdejšího letectva budou stroje páté generace. Ministryni obrany Janě Černochové zároveň uložila, aby začala jednat s vládou Spojených států o nákupu bitevníku.

Fialův kabinet se tehdy opřel o jednoznačné doporučení české armády. Za zpracování analýzy odpovídal současný velitel vzdušných sil Petr Čepelka, tehdy řídil sekci rozvoje sil. Podle expertizy nebude armádou nyní využívaných čtrnáct letounů JAS-39 Gripen na plnění budoucích operačních úkolů stačit.

"Jednoznačně se ukazuje, že na budoucím válčišti po roce 2035 bude armáda potřebovat letoun páté generace. Jediný pro nás dostupný představitel v této době je letoun F-35. Musíme udržovat technologickou převahu nad možnými protivníky, stejně jako o to usiluje Severoatlantická aliance." Karel Řehka. náčelník generálního štábu

Nejen podle Řehky představuje F-35 létající velitelské středisko, jež spojuje prvky špičkového stíhacího letounu, protivzdušné obrany a vrcholného výzvědného a komunikačního centra. V této dekádě se stane páteřním strojem vzdušných sil NATO, což má Českou republiku díky jeho pořízení s aliancí a jejími schopnostmi více propojit.

Černochová hned v srpnu nechala sestavit vyjednávací tým, jenž se skládal ze zástupců resortů obrany, zahraničí a financí. Klíčovými postavami byli náměstek Černochové pro obrannou politiku a strategie Jan Jireš a náměstkyně pro ekonomiku Blanka Cupáková.

Prvnímu ostrému jednání s Američany předcházel takzvaný Dopis s nabídkou, jejž Spojené státy obdržely od ministerstva obrany loni v pondělí 3. října. Hned následující týden už byl český tým v USA u jednacího stolu. Za Atlantikem potom absolvoval minimálně ještě jedno rokování v průběhu letošního roku.

"Z hlediska celkového životního cyklu, tedy až do roku 2069, vyjde pořízení a následný provoz letounů F-35 na 700 korun ročně na jednoho obyvatele České republiky. 700 korun ročně jeden obyvatel České republiky zaplatí za to, že nás budou chránit nejmodernější letouny páté generace." Jana Černochová ministryně obrany Jana Černochová

"Věříme, že F-35 poskytuje jedinečné schopnosti a interoperabilitu pro posílení bezpečnosti České republiky a NATO na další desetiletí. Těšíme se na další diskuse o tomto potenciálním nákupu s našimi českými protějšky," řekl Aktuálně.cz před úvodním setkáním obou stran tiskový atašé americké ambasády v Praze Griffin Rozzell.

Černochová měla vládu o výsledku jednání seznámit nejpozději letos 1. října. Už 14. září přitom řekla obrana poslední slovo. Tehdy zasedlo kolegium ministryně, což je její klíčový poradní orgán. Skládá se z náměstků, náčelníka generálního štábu či šéfa Vojenského zpravodajství. Kolegium se jednoznačně vyslovilo, aby Černochová poslala návrh na pořízení letounů na vládu.

"Jedním z klíčových závazků, který máme i v programovém prohlášení vlády, je zajištění bezpečnosti občanů a celé naší země. To nejlépe uděláme, když modernizujeme armádu a vybavíme ji tím, co skutečně potřebuje. Jde o zásadní technologický skok," sdělil pak premiér Petr Fiala 27. září pár minut poté, co jeho kabinet transakci schválil.