"Poděkujte těm, kteří dávají dětem odvahu růst." Česko hledá nejlepší učitele

Odstartoval nový ročník ceny Global Teacher Prize pro učitele základních a středních škol. Hledají se pedagogové, kteří se snaží rozvíjet a motivovat své žáky tak, aby každý z nich mohl zažít úspěch. A také pracují na vlastním rozvoji, spolupracují s rodiči i svými kolegy. Nominovat učitele na cenu je možné do 18. února 2024, do 3. března se mohou přihlásit sami.

"Děkujeme učitelům, kteří dávají dětem odvahu růst," zní motto letošního ročníku českého kola soutěže, která si klade za cíl ukázat inspirativní pedagogy a zvýšit prestiž učitelského povolání.

Porotci vyberou vítěze na základě několika kritérií. Bude je zajímat, co dělají učitelé pro své žáky, jak s nimi pracují a jak je posouvají dál. Ale také to, co sami dělají pro svůj profesní rozvoj a pro učitelskou komunitu nebo jak pracují s rodiči žáků.

Kandidáti při přihlášení odpovídají také na tři doplňující otázky: Čemu věříte, jaké jsou principy, ze kterých vycházíte a na kterých stavíte, jaké jsou vaše pedagogické ideály? Jakému tématu se ve své pedagogické praxi dlouhodoběji věnujete? Jaká byla vaše učitelská cesta?

Nominovat učitele do soutěže je možné do 18. února 2024, do 3. března se mohou přihlásit sami. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční 30. května. Podrobné informace najdou zájemci na webových stránkách ceny gtpcz.cz.

Loňský ročník vyhrál Roman Göttlicher ze střední průmyslové školy ve Frýdku-Místku. Rok působil na učilišti, tam ale mladého pedagoga potkal tvrdý střet s realitou. Dvanáct let pak dělal trenéra fitness, kde si ale uvědomil, že se stále cítí být učitelem. Nastoupil jako dějepisář. "V obou profesích je nutné pracovat s motivací druhých a navazovat vztahy založené na vzájemné důvěře," řekl loni po převzetí ceny.

Göttlicher se snaží, aby si z jeho hodin odnesli něco víc než znalost letopočtů. "Učení pro mě není primárně o vyučovaném předmětu, chci žáky posouvat jako lidské bytosti," přibližuje svoji filozofii. Za rok toho v dějepise příliš probrat nestihnou, Göttlicher se proto soustředí na moderní dějiny. Učí je takzvanou badatelskou metodou. Nepřednáší před tabulí, místo toho dá dětem k dispozici historické prameny, ukáže jim fotografie, pustí videa a ony samy hledají odpovědi na klíčové otázky 20. století.