Foto: Zeman na poslední cestě. Na Ústecku ho vítaly děti s vlajkami i kluk na vozíku

Miloš Zeman na své poslední cestě z Hradu do regionů zavítal do Ústeckého kraje. Konkrétně dorazil do malé obce Lukavec u Litoměřic. Zde ho čekalo několik desítek místních, pro které to byla druhá prezidentská návštěva obce. Kdysi do obce přijel komunistický prezident Ludvík Svoboda. Zemana zde uvítaly děti ze školky s vlaječkami, poté se prezident vyfotil i s chlapcem na vozíku.

