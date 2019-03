Aktualizováno před 2 hodinami

Hlavní město v roce 2018 navštívilo víc téměř osm milionů turistů, z toho víc než jeden milion lidí přijel z Čech. Další desetitisíce denně do Prahy dojíždí. Pravděpodobně jezdí na jedno z vlakových či autobusových nádraží, jako je Florenc, Černý Most nebo Roztyly. A pokud platí, že první dojem je klíčový, pak může být Praha ráda, že si to někteří nerozmyslí ještě na nádraží.