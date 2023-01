Foto: První debata Babiše s Pavlem před fanoušky. Podpořili je ministři i herci

Vyjednávací týmy pražského Spolu, Pirátů a STAN chtějí mít na začátku příštího týdne hotový návrh koaliční smlouvy včetně příloh s programovými body, rozdělením kompetencí a koaličními mechanismy či ustanovením zastupitelských výborů. Dokumenty následně projednají stranické orgány a v případě Pirátů v referendu krajské fórum. Dořešit musí strany ještě kompetence radních. Novinářům to řekli zástupci stran. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá čtyři měsíce, které uplynuly od komunálních voleb. Volby v Praze vyhrálo Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před ANO a Piráty.

"Měli bychom být schopni do začátku příštího týdne konsolidovat veškeré dokumenty. Budeme na tom přes víkend intenzivně pracovat. Je zároveň ještě potřeba doladit některé detaily, ale to nám nebrání, abychom dokumenty začali připravovat tak, abychom je v průběhu příštího týdne mohli poslat do našich vnitrostranických struktur k dalšímu schválení," řekl zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

Mezi dokumenty jsou návrh koaliční smlouvy a její přílohy, a sice programové body nové koalice, mechanismy jejího fungování nebo ustanovení jednotlivých zastupitelských výborů. "Poslední příloha je samozřejmě ta, která bude obsahovat rozdělení kompetencí jednotlivých členů rady," řekl Zajíček. Personální obsazení zatím strany neřešily.