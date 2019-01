Slátaniny i díla velkých umělců. Socialistické mozaiky. Fenomén, co neoplakáván mizí

před 1 hodinou

"Je to spíš zachycení fenoménu, než abychom opěvovali uměleckou kvalitu," vysvětluje na úvod Markéta Fridrichová, autorka Projektu mozaiky, který detailně mapuje socialistické pouliční umění na Ústecku, především keramické mozaiky. "Některé mi ale přijdou opravdu úžasné," dodává Fridrichová. Zatím mají v evidenci asi tři sta děl. "Ale může jich být mnohem víc. Těžko říct, kolik se jich kde skrývá," říká autorka s tím, že žádné seznamy nejsou, a tak se musí spoléhat na tipy od lidí a především na staré dobré fyzické hledání. Jde ale i o závod s časem, respektive vandaly a stavebními úpravami. "Mnoho děl, co jsme fotili, už jsme znovu nenašli. Zmizela." Podívejte se na ta, co ještě stojí.