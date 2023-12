Foto: V tričku s podobiznou a se slzami v očích. Lidé se loučí se Schwarzenbergem

Za první hodinu přišlo uctít památku zesnulého Karla Schwarzenberga do kostela Panny Marie pod řetězem v Praze 320 lidí. Rakev se Schwarzenbergovou urnou uvnitř je veřejně vystavena v kostele řádu maltézských rytířů. Bývalý ministr zahraničí zemřel 12. listopadu ve věku 85 let. Lidé mohou uctít památku zesnulého politika do pátku, v sobotu bude mít pohřeb se státními poctami.

