Foldyna i šéf ústecké ČSSD ve straně zůstávají, na jejich vyloučení nebylo dost hlasů

Jaroslav Foldyna i šéf krajské ústecké ČSSD Miroslav Andrt zůstávají členy sociální demokracie, předsednictvo v pátek nenašlo dostatek hlasů k tomu, aby je vyloučilo. Foldyna se s ostatními členy v poslední době svými výroky stále více názorově rozchází, často také kritizuje vedení i sociálnědemokratické ministry.

"Já si nemyslím, že bych měl kamkoli odcházet. Já jsem tu stranu s kolegy spoluobnovoval v roce 1989, to řada mých kolegů chodila z družiny po obědě domů. V tuto chvíli nechci nikam odcházet sám," řekl Foldyna. "Chtěl bych zůstat v sociální demokracii, která dělá politiku pro lidi práce, ale bohužel v tuto chvíli to není tato sociální demokracie," doplnil.

Spolustraníky Foldyna nedávno mimo jiné pobouřil výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, kdy by ji opustila sociální demokracie. Kdyby širší vedení ČSSD odhlasovalo jeho vyloučení, chce nadále zůstat v politice. Neumí si zatím představit, co by to znamenalo pro jeho členství v poslaneckém klubu sociální demokracie.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na Foldynův dřívější výrok o případné podpoře rekonstruované vlády reagoval slovy, že Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí ČSSD, nebo nebude jejím členem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že z Foldynových kroků a prohlášení je zřetelné, že se otevřeně rozchází s programem a hodnotami ČSSD.

Poslanec ČSSD Petr Dolínek před jednáním širšího vedení uvedl, že s Foldynou v některých věcech dlouhodobě nesouhlasí, ale ještě více nesouhlasí s vylučováním ze strany za názory. Poslanec Václav Votava napsal, že obecně není příznivcem jakéhokoli vylučování. "Pokud taková otázka bude na pořadu jednání, tak se podle toho také zachovám," poznamenal.

Foldyna se v minulosti stal terčem kritiky některých členů stranického vedení také poté, co se zúčastnil například "vlasteneckého" setkání v Příčovech na Příbramsku.

Poslanec také prohlásil, že odmítá dělat pokryteckou politiku, kterou dnes strana podle něj dělá. "Já jsem se domníval, že svou účastí ve vládě budeme plnit sliby a důstojně reprezentovat, ale my jsme se stali takovými okopávači kotníků a zaměstnaneckou agenturou pro pražskou sociální demokracii a Mladé sociální demokraty," řekl.

Ministr Tomáš Petříček podle něj nedůstojně reprezentuje Česko a v zahraniční politice a "poklonkuje Bruselu", aby tam v budoucnu získal nějaké úřednické místo. Jeho kritice se nevyhla ani ministryně práce a sociálních věcí Michaela Maláčová. "Kolegové, kteří nevědí, kudy se leze do fabriky, mluví o obyčejných lidech a jedou se jednou vyspat do nějakého sídliště nebo mluví o zahraniční politice a v zásadě jsou to stále asistenti bývalých poslanců, před těmi nemám důvod se obhajovat," řekl serveru iDnes.cz.

Svými kontroverzními výroky názory proslul i v minulosti, například když se setkal se členy ruského motorkářského spolku Noční vlci, kteří jsou spojováni s putinovským režimem. Tam navíc napadl aktivistu Martina Uhlíře. Jeho asistent Michal Kraft zase nedávno publikoval text, kde vyzývá k potápění lodí s migranty, Foldyna řekl, že mu to nevadí.