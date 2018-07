Horáček má na sebe napojené "schránkové" firmy, říká analytik ke kauze Nemocnice Na Bulovce

Ústřední postavou policejního zásahu v nemocnicích a ve firmách je severočeský podnikatel Tomáš Horáček, napojený na společnost HTS Corporate Group. Mezi těmito firmami se vyskytují i "schránkové" společnosti. Nemocnice i VZP od nich přesto nakupovaly za stovky milionů korun. Firmy měly jen virtuální sídlo, žádné zaměstnance ani webové stránky. Veřejné zakázky od těchto společností byly až o třetinu předražené. "Některé firmy ze skupiny HTS Corporate Group byly nápadné tím, jaký objem zakázek ve zdravotnictví získávaly, i když vykazovaly znaky typických schránkových firem," uvedl pro Aktuálně.cz analytik společnosti Transparency International Milan Eibl.

Aktuálně.cz: V čem jsou podle vás nedůvěryhodné firmy z portfolia HTS Corporate Group?

Milan Eibl: Některé z nich vznikly jako takzvané ready-made firmy, bez jakéhokoliv zázemí, se sídlem na virtuálních adresách. Takto malé a neprůhledné firmy přitom brzy po svém vzniku začaly získávat zakázky ve zdravotnictví za stovky milionů korun. To není běžná praxe seriózních společností.

Jaké jsou podle vás vazby podnikatele Tomáše Horáčka na firmu HTS Corporate Group, ve které policie v pátek zasahovala?

Oficiálně v obchodním rejstříku této firmy sice Tomáš Horáček uvedený není, ale je s touto společností propojený. Jeho společnost První chráněná dílna je součástí HTS Corporate Group a on sám za některé společnosti ze skupiny vystupoval. Síť navzájem propojených firem kolem Tomáše Horáčka je poměrně rozsáhlá.

Zjistili jsme, že zakázky firem napojených na Tomáše Horáčka byly v některých nemocnicích až o třetinu dražší - například nákup operačního stolu od dceřiné firmy Tender Consortium vyšel FN Brno až o třetinu dráž než v nemocnicích, které nakupovaly přímo od výrobce. Tendr za 40 milionů firmě loni na jaře svěřila například i VZP, pro kterou měla zařídit tisk propagačních materiálů. Když se redakce dotazovala VZP, proč tuto zakázku svěřuje evidentně nedůvěryhodné firmě, odpověděla pouze, že firma splnila všechny podmínky tendru. Postupovala VZP správně?

V tom případě asi nebyly podmínky tendru dobře nastavené. Pokud zadavatel platí z veřejných peněz zakázky za desítky milionů korun, měl by o to důkladněji ověřit, do jaké míry je dodavatel spolehlivý partner a do jaké míry vykazuje rizika ať už z hlediska střetu zájmů, či schopnosti zakázku splnit.

Kde zasahovala policie kvůli zdravotnickým zakázkám: Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Františku

39 domovů důchodců a další sociální zařízení v Praze a Středočeském kraji

Dům Andrey Vrbovské

Sídlo firmy HTS Corporate group

Kancelář firmy Veřejné zakázky s. r. o.

Kancelář advokáta Radka Jurčíka

Kancelář zdravotnické firmy B. Braun

Minimální příčkou by mělo být např. plnění zákonných povinností jako vkládání účetních závěrek či rozkrývání skutečných majitelů. U společností s tak krátkým životem je otázka, jakým způsobem deklarují svou kvalifikaci.

Dá se podle vás očekávat, že policie začne vyšetřovat i další nemocnice a pojišťovny, se kterými Horáčkovy firmy spolupracovaly?

Podle dostupných informací se zde bavíme o neoficiální klientelistické struktuře, která měla ovlivňovat hospodaření s veřejnými prostředky, takže pro další vyšetřování bude nezbytné získat dostatek informací, které by tuto praxi popisovaly a určily její skutečnou šíři. Nicméně podle rozsahu zásahu by se dalo očekávat, že se okruh vyšetřovaných subjektů bude v budoucnu ještě rozšiřovat.

Transparency International se o činnost Tomáše Horáčka v První chráněné dílně zajímala už řadu let. Opakovaně jste poukazovali na to, že firma už řadu let prakticky pouze přeprodává nejrůznější zboží všech odvětví: od dodávek plicní ventilace přes servis výtahů až po propagační materiály. Dá se odhadnout, o kolik korun přišlo české zdravotnictví tím, že nemocnice zadávaly zakázky firmám Tomáše Horáčka?

To by bylo pouhé střílení od boku. Několik příkladů předražení jste zmiňovala, nicméně se těžko definuje přesný počet dotčených zakázek, natož skutečná hodnota a následná škoda. Přinejmenším se hodnota zakázky automaticky zvyšuje o provizi zprostředkovatelských firem. Předpokládám, že konkrétní počty budou součástí dalšího vyšetřování Národní centrály proti organizovanému zločinu.