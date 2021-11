Finanční poradci, kteří lákali do fondu stíhaného Janaty, brali až 2 miliony měsíčně

Byznys "investičního génia" stíhaného za podvod stál na síti stovek finančních poradců. Lákali lidi, aby svěřili peníze právě Ondřeji Janatovi, který je pak podle policie utrácel za luxus. Poradci za to brali až dva miliony měsíčně. Aktuálně.cz a HN získaly příběhy lidí. Někteří na doporučení poradců poslali Janatovi i 30 milionů korun. Upisovali se i v bankách, pro něž někteří náboráři pracovali.

V policejním obvinění zabírá samotný seznam jmen zhruba sto stránek. Jsou to investoři, kteří poslali peníze osmadvacetiletému podnikateli Ondřeji Janatovi s vidinou slibovaného zhodnocení až o desítky procent. Někteří dali deset tisíc korun, jiní až 30 milionů. Podle policie se tak Janatovi sešlo více než 1,5 miliardy. Investorům ale peníze nezhodnotil, přibližně čtvrtinu naopak utratil. V září proti němu zasáhla policie, obstavila mu účty i majetek a obvinila ho z podvodu.

Přesvědčit čtyři tisícovky lidí, aby jeho firmě Growing Way během necelého roku peníze naposílaly, nedokázal Janata sám. Když podle pohybů na bankovních účtech policisté zjistili, že podnikatel utrácí svěřené peníze za luxusní auta a nemovitosti, zabavili v kancelářích jeho firmy databázi spolupracovníků. Čítá více než 400 náborářů po celé zemi, v bankách nebo v poradenských firmách. Při lákání k Janatovi mohli využívat důvěry lidí, kterým peníze spravovali dlouhodobě.

Právě na zprostředkovatele se nyní detektivové zaměřují a snaží se jim dokázat, že se vědomě podíleli na podvodu. Janata ho podle policistů mohl spáchat "s dalšími nejméně třemi trestně odpovědnými členy organizované zločinecké skupiny s vnitřní organizační strukturou, rozdělením funkcí a dělbou činnosti". Zapojením do skupiny měli získat "prospěch velkého rozsahu".

Poradci podezření odmítají. Věřili podle svých slov tomu, že Janata investorům peníze o rekordní procenta skutečně zhodnocuje. Přiznávají ale, že se nezajímali, jak to dělá.

Protimafiánský útvar zatím obvinil pouze Janatu. Jeho blízké spolupracovníky policisté vyslechli a provedli u nich domovní prohlídky. Informace dávají dohromady obraz toho, jak skupina fungovala.

Desítky milionů pro náboráře

Finanční poradci klientům slibovali, že si Growing Way strhne ročně pouhé jedno procento z toho, co lidem vydělá. Srovnání se nabízí s hedgeovými fondy, které investují do rizikových aktiv, a jsou proto schopné dosáhnout na zhodnocení v desítkách procent, na jaké lákal Janata. Za správu peněz si koncem minulého roku podle dat Hedge Fund Research braly 1,4 procenta z objemu majetku a 16,4 procenta z výnosu.

Zabavené dokumenty ale ukazují, že slibovaný poplatek by nestačil ani na provize náborářů. U ostravské finanční poradkyně Martiny Lamprechtové, která byla Janatovi nejblíže, našli policisté smlouvu zajišťující každé tři měsíce odměnu čtvrt procenta ze všech peněz, které bude mít v tu chvíli Janata ve správě. Naposledy se tak odměna počítala z více než 1,5 miliardy korun.

Jednapadesátiletá majitelka poradenské firmy Lasad Consult brala i další provizi - měsíčně jedno procento ze součtu peněz lidí, které sama přivedla. Policistům přiznala, že její klienti do fondu vložili 110 milionů korun. Sdělila i to, že v průměru na provizích od Janaty vydělává zhruba dva miliony měsíčně. Pro srovnání, člen rady České národní banky dostává odměnu až 5,8 milionu korun. Ale ročně.

K Janatovi nalákala Lamprechtová například rodinu spoluvlastníků sítě maloobchodních prodejen. Šlo o její dlouhodobé klienty, kteří investovali 30 milionů korun. Další milion dala jejich dcera. "Měla jsem za to, že když s ní spolupracují rodiče, nemám důvod jí a panu Janatovi nevěřit," řekla dcera policistům. Redakce její jméno zná, není ale ve veřejném zájmu ho uvádět.

Riziko, že mohou o peníze přijít, podle ní poradkyně nezmínila. "Říkala nám, že ty výhledy budoucích let jsou dobré, že se nám to naopak zhodnotí," uvedla investorka.

"Byli jsme běžní obchodníci"

Lamprechtová je u České národní banky registrovaná jako zástupce investičního zprostředkovatele Sab Servis. Na webu této firmy je dokonce v seznamu jejích "lídrů". "Byli jsme běžní obchodníci, bylo nás strašně moc. Jak jste na mě získala kontakt? Děkuji, na shledanou," reagovala na dotazy o své spolupráci s Janatou a položila telefon. Až poté souhlasila, že zašle odpovědi e-mailem.

"V průběhu spolupráce s Growing Way jsem neměla žádnou informaci, díky které bych měla důvod pochybovat o pravdivosti údajů poskytovaných panem Janatou. Po právní stránce necítím odpovědnost za skutky pana Janaty. Je mi však nesmírně líto klientů, kteří stejně jako já a má rodina přišli o část svých úspor kvůli němu," uvedla bez dalších podrobností v písemném prohlášení.

Sab Servis redakcím odpověděl, že situaci bude zkoumat. Pokud se podezření potvrdí, se ženou může rozvázat spolupráci. Od Growing Way se distancuje, Lamprechtová podle ní firmu nabízela z vlastní iniciativy.

🙅‍♂️ŽÁDNÉ LETADLO JSEM NEDĚLAL



Stíhaný investor Ondřej Janata, kterého policie viní z miliardového podvodu, se brání. @hospodarky získaly jeho exkluzivní vyjádření, v němž tvrdí, že nic nekalého nedělal ani neplánoval. https://t.co/plZlz9v7vN — Hospodářské noviny (@hospodarky) September 11, 2021

K nejbližším Janatovým spolupracovníkům, kteří přesvědčovali lidi k investování přes jeho firmu, patřili i Svatopluk Peroutka a Petr Majer. Čtvrtletně za to získávali provizi 3,75 milionu korun.

Majer na otázky neodpověděl, Peroutka reagoval e-mailem. “Je mi moc líto klientů, kteří stejně jako já a moji rodinní příslušníci přišli o část takto investovaných prostředků,” uvedl. Dodal, že investování do Growing Way svým klientům nabízel vždy jen pro část portfolia a Janatovi věřil na základě výnosů, které vyplácel.

Peroutka je rovněž finanční poradce, registrovaný jako zástupce Sab Servisu. K investování přes Janatu přesvědčil například majitele velké textilní galanterie. Z peněz firmy poslali téměř 20 milionů korun. Dva týdny před policejním zásahem je ale vybrali a Growing Way jim navrch vyplatila 4,6 milionu. Podle policie šlo toto “zhodnocení” z peněz jiných klientů. Jednatelka galanterie poslala vlastních 10 milionů navíc. Ty ve firmě zůstávají dodnes.

Sami investovali a brali provize za další

Řadoví poradci, kteří měli s Janatou méně exkluzivní kontrakty, brali měsíčně provize od 0,5 do jednoho procenta z vkladů, které pro Growing Way získali. Detektivové vyčíslili, že při průměrné půlprocentní provizi by jim musel dohromady platit přes 90 milionů korun za rok.

Jeden z mužů, který Janatovi svěřil čtvrt milionu, policistům řekl, že smlouvu podepsal přímo v olomoucké pobočce Raiffeisenbank. Na dvacetiprocentní roční zhodnocení ho nalákal jeho někdejší bankéř. Banka na dotaz Aktuálně.cz a HN odpověděla, že o tom neví.

Vysoké riziko investování s Janatou ■ Společnost Growing Way patřila k takzvaným alternativním investičním fondům. Ty se musejí registrovat u České národní banky, regulátor na ně ale nedohlíží. Stát tak investorům nedává záruku, že o vložené peníze nepřijdou. ■ Alternativní fondy proto nesmějí investory lákat veřejně, třeba pomocí reklam. Určené jsou takzvaným kvalifikovaným investorům - tedy lidem, kteří si mohou dovolit investovat alespoň jeden milion korun či 125 tisíc eur. Finanční poradce zároveň posuzuje, že jsou si vědomi všech rizik. ■ Ondřej Janata pravidla podle policistů porušoval a přijímal i nižší, často jen desetitisícové vklady. Výpovědi části investorů dokládají, že je finanční poradci nevarovali před rizikem, že o peníze přijdou. Policii někteří řekli, že přesně nevěděli, do čeho investují.

Svých sto tisíc poslal i Karel Řehánek, který v Olomouci sám nabízí finanční poradenství. Za provize do fondu přiváděl i klienty. Doteď se domnívá, že Janata peníze zhodnocoval. "Nevím, jestli jsem naletěl. Soudy rozhodnou, jestli to byl podvod, nebo shoda špatných okolností," konstatoval. Podle svých slov nyní klientům pomáhá dostat peníze zpět.

Redakce mluvily se ženou, která svěřila Janatovi 800 tisíc. Přeje si zůstat v anonymitě. Možnost investovat jí nabídla kamarádka. "Věřila jsem jí všechno. Říkala, že nemám co ztratit, že tam mám dát vše, co ušetřím," uvedla žena, která je na mateřské dovolené a přišla o značnou část úspor.

Když se objevily zprávy o podvodu, volala kamarádce znovu. "Radila, ať nic nevybírám, že jde jen o konkurenční boj. Mně to vysvětlení ale nestačilo - a ona si mě zablokovala na telefonu. Kamarádky už nejsme. Nejvíc mě mrzí, že jsem na základě jejích referencí do fondu nalákala i další známé," řekla žena.

Aby mohl Janata zajistit slibované výdělky klientům a zároveň vydělat na vysoké provize spolupracovníků, musel by svěřené peníze měsíc co měsíc zhodnocovat výrazně více, než je podle expertů reálné. Ani to se však dle detektivů nedělo. "Muselo mu být jasné, že odměny, které vyplácí vybraným obchodním zástupcům, jsou zcela mimo rámec odměňování ve finančním sektoru," uvedli policisté.

Než se lidé domohou části svých peněz, může to trvat roky Okresní soud v Ostravě kvůli velkému množství poškozených rozhodl, že si lidé mají zvolit společné zmocněnce, kteří je budou zastupovat. O funkci se uchází několik advokátních kanceláří, kterým z vymožených peněz mohou plynout provize.

Advokáti čekají, zda policie obviní i některé z finančních poradců. "Pokud by byly obviněny další osoby, umožnilo by to zahrnout jejich majetek a všechny peníze, které u nich skončily, do trestního řízení a z tohoto majetku uspokojit poškozené. To by byla samozřejmě skvělá zpráva pro naše klienty, protože u těchto lidí skončily opravdu velké částky, o které stojí bojovat," uvedl například advokát Ladislav Drha, který dle svých slov už zastupuje stovky poškozených.

Přímo za pomocí reklam na internetu další poškozené hledají advokátní kanceláře Žižlavský a KLB Legal. AK Žižlavský tento týden podala na Growing Way insolvenční návrh. Slibuje si o něj, že se lidé ke svým penězům ve firmě, které policisté obstavili stamiliony, dostanou rychleji.

“Trestní soud rozhoduje o oprávněnosti nároků poškozených až v pravomocném rozsudku, na který můžeme čekat mnoho let. Navíc tím rozsudkem často jen odkáže poškozené na uplatnění nároků v občanském soudním řízení. V insolvenčním řízení musí insolvenční správce rozhodnout o důvodnosti nároků poškozených do několika měsíců,” uvedl Michal Žižlavský.

"Moje podnikání rozhodně nebylo fiktivní"

U výslechu Janata vypověděl, že jeho podnikání v žádném případě fiktivní nebylo a vinu odmítl. Médiím dříve říkal, že do firmy vložil vlastní, dříve vydělané "střední stamiliony". To ale policisté ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem nepotvrzují. Podle nich si na svůj účet naopak převáděl peníze klientů Growing Way, s nimiž pak obchodoval na své vlastní jméno.

Historie jeho obchodů ale obrazu "geniálního investora", jak Janatu letos na jaře označila některá média, příliš nesvědčila. U dvou internetových obchodníků prodělal od loňského března do letošního srpna celkem 124 milionů korun. Z toho policisté vyvozují, že náboráře vyplácel z peněz klientů, které sami přivedli.

Firemní systém, který nechal Janata naprogramovat, přesto každý měsíc hlásil investorům zisk až dvě procenta. Podle detektivů byla ale pouze virtuální. "Zhodnocení určuje Janata podle své libovůle a není podloženo reálnou investiční či jinou činností vedoucí k faktickému zhodnocení vkladů," shrnuli policisté.

Podobně to podle nich bylo i s účetnictvím Growing Way. Účetní firmy přiznal, že toky peněz klientům rozlišoval například od nákupů vylučovací metodou. Firma loni vykázala tržby 86 milionů korun. Účetní ale vycházel z informací od Janaty a myslel si, že šlo o příjmy z provizí od klientů. Aby na nich Janata tolik vydělal, musel by při slibované jednoprocentní výši provize zhodnotit vklady o 8,6 miliardy korun.

Serveru Info.cz, magazínům Forbes a Hrot či webu g.cz se Janata loni a začátkem letošního roku chlubil, že umí investicemi na burzách zhodnocovat peníze o stovky procent nebo za 24 hodin vydělat milion dolarů. Za rok 2020 ale jako fyzická osoba přiznal státu příjem 800 tisíc korun a na daních zaplatil necelých sto tisíc.

Janatovi spolupracovníci: je to dobrák od kosti

Nejbližší spolupracovníci tvrdí, že netušili, jak a zda vůbec mladý investor naplňuje sliby vysokého zhodnocení. Ty nebyly zakotvené v podepisovaných smlouvách, ale sami poradci je tisícům klientů dávali ústně, když je na sezeních přesvědčovali, aby poslali své úspory.

"Zhodnocení tam podle mého dopisoval dle aktuální situace. Nevím, nakolik mělo obraz v jeho obchodování," vypověděl policistům Svatopluk Peroutka. "Podle mě je pan Janata specialista. Já těm obchodům popravdě řečeno moc nerozumím. Věřil jsem tomu, co Janata říkal," uvedl poradce, který za lákání ke Growing Way bral přes tři miliony čtvrtletně.

Dle svých slov mu věřila i Martina Lamprechtová. "V jednom měsíci řekl, že výnos je menší, a proto klientům připsal peníze ze svých vlastních předchozích výdělků, aby se dostali na své. On byl dobrák od kosti," tvrdila finanční poradkyně, která své klienty do Janatova podnikání přiměla vložit 110 milionů.

Janata zaměstnával i příbuzné obou poradců. "Umí udělat i 150 procent, ale z toho už lidi mají strach, tak raději říká méně, těch 20 procent," vypověděla policistům Sara Lamprechtová, která podle svých slov Growing Way zajišťovala administrativu.