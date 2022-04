Filip se nemusí omlouvat spolku Milion chvilek. Pomohl mu verdikt Nejvyššího soudu

Bývalý předseda KSČM a někdejší místopředseda sněmovny Vojtěch Filip se nemusí omlouvat spolku Milion chvilek. Rozhodl o tom pravomocně pražský vrchní soud, který na základě Filipova odvolání změnil původní rozsudek. Uvedla to mluvčí soudu Kateřina Kolářová s tím, že soudce se řídil názorem Nejvyššího soudu v jiné věci.

Spolek Milion chvilek se domáhal omluvy za výroky, kterými jej Filip spojil s kybernetickým útokem na benešovskou nemocnici.

Předseda odvolacího senátu Jiří Čurda zohlednil rozhodnutí Nejvyššího soudu, které bylo vyhlášeno až poté, co pražský městský soud nepravomocně přiznal spolku nárok na omluvu.

"Byť je jednání žalovaného (Filipa) projevem neoprávněného zásahu do pověsti žalobce (Milionu chvilek), žalobcem požadovanému nároku na poskytnutí zadostiučinění ve formě omluvy nelze vyhovět," uvedl Čurda v odůvodnění svého rozsudku.

Nejvyšší soud totiž stanovil, že právnická osoba nemá v souvislosti s příslušným ustanovením občanského zákoníku právo na odčinění nemajetkové újmy, kterou způsobil neoprávněný zásah do její pověsti.

"Ze samotné skutečnosti, že fyzickým osobám je (…) zákonem přiznáno právo na odčinění nemajetkové újmy způsobené zásahem do jejich přirozených práv, není důvod dovozovat, že by zákonodárcem zároveň bylo - respektive muselo být - přiznáno právo na náhradu nemajetkové újmy rovněž osobám právnickým v souvislosti se zásahem do jejich práva na ochranu pověsti," citoval vrchní soud z rozhodnutí soudu.

Filipovy výroky zazněly v prosinci 2019 na zasedání ústředního výboru KSČM. Tehdejší místopředseda dolní komory Parlamentu řekl, že "ti, kteří usilují o český Majdan, o státní převrat, nabírají sílu".

Filip zmínil rozsáhlou demonstraci na Letné, kterou předtím v létě organizoval právě Milion chvilek. "Teď si vyzkoušeli blokádu hlavního nádraží, vyzkoušeli si kybernetický teroristický útok na nemocnici a zatím jim to prochází," pronesl komunista.

Spolek proto na Filipa i na KSČM podal žalobu na ochranu dobré pověsti. Pražský městský soud v září 2020 právo na omluvu od ústavního činitele uznal s tím, že tak závažné obvinění nelze pronést bez důkazů. Filip se měl za "nepravdivé, dehonestující a urážlivé tvrzení" omluvit dopisem. Filip trval na tom, že se nemá za co omlouvat, a odvolal se. U soudu neúspěšně argumentoval tím, že spolek dobrou pověst nemá.

Počítačový virus, který na sklonku roku 2019 na několik týdnů ochromil provoz benešovské nemocnice, způsobil škodu přes 59 milionů korun. Pachatele se nepodařilo dohledat a policie následně informovala o tom, že případ odložila.