Spolek Milion chvilek pro demokracii pokračuje ve svých akcích, přestože jeden z jeho cílů - konec vládnutí Andreje Babiše - je už nadosah. Ve středu 17. listopadu po poledni pořádají setkání na Staroměstském náměstí v Praze, kde zveřejní své další plány. Aktuálně.cz zjišťovalo, jak to vypadá s aktivitou "chvilkařů" mimo hlavní město. Někteří budou pokračovat, jiní si chtějí dát pauzu.

Věra Janíková se svým manželem Ivanem by už mohli říci, že mají nárok na odpočinek. Oba jsou v důchodu a s Milionem chvilek pro demokracii jsou od úplného začátku - první akci uspořádali dokonce ještě před vznikem tohoto spolku.

"Tehdy jsme se sešli s kamarády a řekli si, že musíme povzbudit občanskou společnost, takže jsme založili Novojičínskou otevřenou společnost. Ze začátku jsme byli hlavně takoví 'přeposílači' důležitých a důvěryhodných informací z nezávislých médií, postupně jsme začali pořádat akce. Bavilo nás to, protože jsme viděli, že nejsme v našem městě sami. Později, když jsme se zapojili do Milionu chvilek, nás posilovalo to, že je nás mnoho po celé zemi," vzpomíná Věra Janíková.

Související Milion chvilek vylepil na protest proti Babišovi asi v 30 městech exekuční pásky

S manželem patří ke stovkám aktivních lidí, kteří vytvářejí v Milionu chvilek pro demokracii milionovou síť, jak ji označují sami zástupci spolku. Redakce Aktuálně.cz se na některé z nich obrátila s dotazem, jak prožívají situaci po volbách, kdy od moci odchází vláda Andreje Babiše, proti které opakovaně protestovali.

Spolupracovníky chvilek v regionech má na starosti Veronika Jiravová, která tvrdí, že má radost z pokračující aktivity dobrovolníků. "Možná nejsou naše akce v Síti tak masivní jako tomu bylo v roce 2019, ale stále máme po republice zhruba 100 aktivních míst, ve kterých lidé pravidelně něco pořádají. Není to sice velikánské číslo, ale není to ani málo. Jsou kraje, kde to žije víc a kde méně. V každém kraji jsou ale minimálně dvě, tři místa, která to táhnou celou dobu," sdělila Aktuálně.cz. "Neberu to ani tak, že bych je měla na starosti. Spíš mám to štěstí, že je mohu propojovat a být součástí," upozorňuje s úsměvem.

Měli jsme pocit, že se toho moc nemění

K letošnímu 17. listopadu pořádají "chvilkaři" mimo Prahu přes deset akcí, z nichž některé se uskutečnily už v předvečer státního svátku. Například v Jaroměři se lidé setkali u sochy T. G. Masaryka, v Horažďovicích uskutečnili slavnostní koncert v místním hotelu, v Kostelci nad Černými lesy a v Přerově se sešli na náměstí. A ve zmiňovaném Novém Jičíně lidé slavili na nádvoří Václava Havla - které mimochodem prosadili se svými přáteli právě manželé Janíkovi.

"Máme z toho obrovskou radost, usilovali jsme o to dva roky, dobré dílo se podařilo," vypráví Věra Janíková a podotýká, že to nebylo nijak jednoduché. Nakonec rozhodl v městské radě jediný hlas, že jejich návrh prošel. Ani peripetie kolem pojmenování, ani starosti s pořádáním akcí ale manželům nevzaly chuť a chtějí s Milionem chvilek pokračovat.

"Někdy už to bylo hrozně únavné. Přece jen máme nějaký věk. Hlavně tehdy, když se zdálo, že naše akce nemají žádný výsledek a nikdo, proti komu jsme protestovali, neodstoupil. Scházeli jsme se, demonstrovali a měli pocit, že se toho moc nemění. Cítili jsme společenskou únavu, ale jeli jsme dál. Někteří lidé jsou možná unavení a chtějí si dáchnout, ale pořád má smysl usilovat o občanskou společnost a demokracii," věří osmašedesátiletá Věra se svým osmasedmdesátiletým manželem. "Další akci pořádáme na den úmrtí Václava Havla, domlouváme hned několik vystoupení, budou perníčky a koledy pro Václava Havla, přijeďte," zve nadšeně.

Díky výsledku voleb jsem měla šťastný víkend

Mezi ty, kteří pořádali akce Milionu chvilek pro demokracii a chtějí si trochu "dáchnout", patří například matka dvou dětí Aneta Komárková Drahošová z Litomyšle. "Snažila jsem se pořádání akcí skloubit s výchovou dětí, abych se chvilkám mohla věnovat co nejvíce. Teď se tomu tolik nevěnuji, ale pořád sleduji dění a jsem v kontaktu se základnou spolku. Zrovna 17. listopadu budu za Milion chvilek vystupovat," říká Aktuálně.cz k akci, kterou v jejím městě pořádá skupina lidí s označením Generace 89. Ta mimo jiné vyhrála v Litomyšli poslední komunální volby.

Podle svých slov je velmi ráda, že se do akcí Milionu chvilek v minulosti zapojila, a o jejich smyslu nepochybuje. "Jsem si tím naprosto jistá. Ve chvílích, kdy jsem se dozvěděla výsledky letošních voleb do Poslanecké sněmovny, tak to byl pro mě jeden z nejšťastnějších víkendů. Přiznám se, že jsem měla pocit zadostiučinění," svěřuje se.

A popisuje okamžik, který jí udělal velkou radost. Na jedné z dřívějších akcí za ní přišel muž a děkoval jí za to, že ve městě pořádá setkání. Když se ho zeptala, proč jí děkuje, začal popisovat, jak díky ní přišly i jeho děti: "'Řekl jsem jim: Podívejte, tato mladá holka má dvě děti a ještě tady organizuje akce a vy sedíte na gauči a nestaráte se ani o to, co se kolem vás děje.' Tak to byl pro mě nejvíc hřejivý pocit, že to fakt mělo smysl dělat," uvádí Aneta Komárková Drahošová

Dění ale dál sleduje. "Stále je třeba být ve střehu. Pořád to není tak, že máme splněno, končíme a nemusíme se o veřejné dění starat. Za velmi důležité ale považuji, že tady u nás i jinde v regionech potkávám lidi, kterým na demokracii záleží," říká.

Radost prožívá také Marie Myšáková, která se s manželem Jaroslavem podílela na organizování prvních akcí Milionu chvilek v Prachaticích. "Máme velkou radost z výsledků voleb. Myslíme si, že Milion chvilek k tomuto výsledku přispěl," uvádí Myšáková. Organizování akcí se už nevěnují, ale Chvilkám nadále velmi fandí, o čemž svědčí i to, že je podporují finančně.

"Nadále souhlasíme s tím, co tento spolek dělá, je nám jeho linie stále blízká. Líbí se nám, že nadále vystupuje korektně a kultivovaně," ujišťuje. A podobně jako někteří jiní chvilkaři mluví o tom, že se z různých osobních důvodů, které nesouvisí s politikou, rozhodli s manželem z veřejného dění stáhnout.

"Ubrali jsme na veřejných aktivitách, cítili jsme únavu, dost sil nám vzal covid, začali jsme žít trošku jiným životem, věnujeme se například vnoučatům," popisuje Marie Myšáková. Hned vzápětí ale ujišťuje, že kdyby bylo třeba, opět půjdou na náměstí či do ulic. "Pokud by nastala podobná situace a bylo to nutné, určitě se zase zapojíme víc. Sice už ne jako organizátoři, protože energie opravdu ubývá, ale akce Milionu chvilek co nejvíce podpoříme. Už kvůli vnoučatům," upozorňuje.

Další aktivity spolek představí 17. listopadu

Každopádně spolek nadále vyzývá ke spolupráci. Na jeho webových stránkách je mimo jiné rozhraní s kontaktními místy po celé republice, stejně jako výzva k různým druhům pomoci. Lidé se mohou stát buď přímo organizátory akcí, dobrovolníky, kteří pomohou, s čím bude potřeba, dárci peněz, anebo mohou vytvořit výdejní místo na roznášení plakátů a dalších věcí. Chvilkaři také nabízí post akreditovaných garantů Milionové sítě, kteří působí přímo jako zástupci spolu v daném místě.

Pokud jde o další aktivity, vedení Milionu chvilek je drží v tajnosti do chvíle, než je oznámí ve středu 17. listopadu na pražském Staroměstském náměstí. Koordinátorka dobrovolníků v regionech Veronika Jiravová ale Aktuálně.cz sdělila, že vedení se radí také s lidmi z regionů.

"Budoucnost dalších akcí právě v těchto dnech a týdnech řešíme. Na jednu stranu prožíváme radost z výsledků voleb, ale zároveň si voláme s jednotlivými kraji a radíme se, co a jak dál. Přemýšlíme nad tím, jakou roli můžeme v budoucnosti hrát, co je úkolem občanské společnosti," vysvětluje a ujišťuje, že dobrovolníci jsou pro spolek nadále velmi důležití. "Někteří nás informují, že vstupují do demokratických stran, ale velká většina chce pokračovat. Každá chvilka se počítá a my víme, že volbami nic nekončí, tak ani my nesmíme přestat," avizuje.

Podle informací Aktuálně.cz jsou nyní pro Milion chvilek pro demokracii velmi důležité prezidentské volby, ve kterých bude Česko hledat nástupce Miloše Zemana. Představitelé spolku ale zatím nechtějí prozradit podrobnosti s odkazem na to, že je oznámí ve středu po poledni na Staroměstském náměstí.