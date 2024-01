Hádají se, kdo víc zná problémy lidí. Fiala Babiše nazval privilegovaným komunistou

Premiér Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se dostali do slovní přestřelky kvůli sporu o to, kdo zná více problémy běžných lidí. Fiala nejdříve kritizoval Babiše za to, že ho dlouhodobě vykresluje jako předsedu vlády, který je zcela odtržený od každodenních starostí lidí. "Celý svůj život patří k privilegovaným lidem, měl by mlčet," reagoval Fiala, což Babiše popudilo.

Na začátku sporu mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem stojí předseda STAN Vít Rakušan, který v týdnu přišel se sebekritikou vlády, jejímž je jako ministr vnitra členem. "Lidé na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme," posteskl si ve videu. Kritiky vlády vyzval, aby mu na setkáních s ním přišli říct, co si myslí. Debata s lidmi začíná v pondělí v Karviné a v následujících dnech pokračuje v dalších městech. Sám premiér Fiala žádnou podobnou akci nechystá. Zároveň odmítl tvrzení, že mezi lidi příliš nechodí. Připomněl například, že vláda pravidelně dělá výjezdní zasedání v regionech. "Děláme to proto, abychom byli mezi lidmi a slyšeli na místě, co je trápí a co oni považují za důležité. Není to tak, že bychom se někde zavřeli, ale v daném regionu trávíme celý den," řekl premiér. Související "Večírek byl poslední kapkou." Nespokojeným lidovcům dochází s Jurečkou trpělivost Fiala argumentoval také tím, že se pohybuje mezi lidmi i tehdy, když je mezi kritickými spolustraníky. "Když máte stranu s členskou základnou, kterou tvoří naprosto normální lidi v regionech, tak ti vám naprosto nemilosrdně řeknou, co se jim nelíbí a co považují za špatné," uvedl Fiala. Šéf opozičního ANO Andrej Babiš Fialu opakovaně kritizuje, že neví, jak žijí běžní lidé. Premiér takovou kritiku považuje za "něco tak nehorázného" s poukazem například na to, že Babiš byl za minulého režimu v komunistické straně a pracoval v podniku zahraničního obchodu, díky čemuž mohl pracovat za hranicemi Československa. "O člověku jako já, který žil úplně normální život, se to odváží říct člověk, který byl celý svůj život privilegovaný. Který za komunistů byl komunista a ještě patřil mezi privilegovanými k privilegovaným, protože ne všichni komunisté mohli žít a studovat v zahraničí. A po listopadu 1989 se pohybuje v úplně jiném světě než normální lidé," prohlásil Fiala o svém politickém soupeři a vyzval ho k mlčení. Babiš na sociálních sítí připomněl, že pravidelně jezdí po celém Česku a setkává se s lidmi. "Vše jsem si odmakal. Z nuly jsem vybudoval holding, který dnes zaměstnává 40 tisíc lidí," připomněl svou firmu Agrofert a její nadaci. "Nejenže lidem nerozumíte, vy o jejich životech nevíte vůbec nic, protože se o ně nezajímáte a nikdy ani nezajímal. Fakt se nenechám poučovat akademikem, který každý den dokazuje, jak je odtržený od reality," napsal Babiš.