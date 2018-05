Feťák Bartoš mi nabízel drogy, tvrdí Okamura. Nesmysl, sám jste je chtěl legalizovat, vzkazuje pirát

před 1 hodinou

Okamura teď tvrdě odmítá legalizaci marihuany. V jedné ze svých knih ale po legalizaci měkkých drog volal.

Praha - Předseda SPD Tomio Okamura razantně odmítl návrhy pirátů na legalizaci marihuany a ostře se pustil do předsedy strany Ivana Bartoše.

"Odmítám návrhy pirátů na legalizaci drog. A vzpomínám, jak se mi feťák a předseda pirátů Ivan Bartoš pokoušel neúspěšně před svědky nabízet drogy," píše Okamura na Facebooku. Podle něj údajná nabídka proběhla při jejich prvním setkání v hotelu Baťov v Otrokovicích ve Zlínském kraji.

Bartoš si na akci v hotelu Baťov vzpomíná, Okamurovi ale prý nic nenabízel. Redakci Aktuálně.cz řekl, že tehdy končila senátorská kampaň piráta Ludvíka Maděry a straníci to v podniku slavili.

Shodou okolností měl ve stejném hotelu Okamura projev. Když pak sešel do restaurace, dělali si z něj někteří piráti legraci, což prý nynějšího předsedu SPD naštvalo. Podle Bartoše se tehdy na místě s Okamurou viděli, ale o drogách nehovořili. "Nenabízel jsem mu drogy, protože je neberu," reagoval šéf pirátů.

Bartoš navíc na Twitteru Okamurovi připomněl jeho šest let starou knihu Umění žít, kde legalizaci měkkých drog požaduje.

"Pan Okamura ve své knize pregnantně zformuloval důvody pro legalizaci konopí. Škoda, že se od té doby posunul k 'drogovému populismu', před kterým varoval," napsal Bartoš a přiložil pasáž, kde se Okamura měkkých drog zastává.

Pan @tomio_cz ve své knize pregnantně zformuloval důvody pro legalizaci konopí. Škoda, že se od té doby posunul k "drogovému populismu", před kterým varoval. :-) pic.twitter.com/XxdpFvjJS5 — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) May 11, 2018

Nynější šéf SPD v knize vysvětluje, proč by měkké drogy měly být legální. "Jsem pro racionální pohled na jakékoli drogy - to, co udělalo z drog ničivý fenomén 20. století, byla kriminalizace," napsal tehdy.

Svůj postoj opírá o názory lékařů i světových ekonomů nebo Miltona Friedmana. "Pro kriminalizaci jsou ti, kdo z problému žijí - policie, politici a mafie," upozorňuje Okamura v roce 2012.

Nyní má Okamura zcela opačný názor. "Legalizace drog pro rekreační účely je falešná perspektiva pro mladé lidi a součást neomarxistických plánů na hodnotové zničení dětí a mladé generace," napsal v pátek na Facebook.

Česká pirátská strana za legalizaci měkkých drog dlouhodobě bojuje. "Pirátská strana považuje za nezbytné opustit předsudky a začít jednotlivé typy drog regulovat podle jejich vědecky prokázané škodlivosti," uvádí piráti na svém webu.