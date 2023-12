Fenomén Krteček drží nejstarší českou fabriku na hračky, je raritou i v Evropě

Zejména v Libereckém kraji ji zná asi každý pod historickým názvem Tofa. Dnes je to Detoa, nejstarší továrna na dřevěné hračky v Česku a nejspíš i v Evropě. Výhradně přitom vyrábí i dřevěné hračky z Krtečka, a to stále do jisté míry ručně. Hitem posledních let je navíc díky svému muzeu. "Rekord máme dvacet šest tisíc návštěvníků za rok," říká majitel firmy Jaroslav Zeman.

