Falešné letáky slibovaly přijetí 2000 migrantů, starosta Kutné Hory autory zažaluje

Falešné letáky měly poškodit starostu města Martina Starého a jeho hnutí Město pro lidi. Stojí na nich, že chce přijmout utečence a ubytovat je v budově bývalých kasáren.

Kutná Hora - Uskupení Město pro lidi bývalého kutnohorského starosty Martina Starého podalo trestní oznámení kvůli falešným předvolebním letákům. Je na nich fotografie Starého a text slibující přijetí až 2000 utečenců. Letáky se objevily v částech města Karlov a Žižkov, informoval dnes Starý.

"V pondělí jsme na státním zastupitelství podali trestní oznámení a kriminální policii předali všechny dostupné poznatky. Snažíme se zajistit další stopy a děláme vše pro to, aby policie pachatele v krátké době odhalila," uvedl Starý.

Na letáku je uvedeno, že prostor pro ubytování migrantů by mohl vzniknout v budově bývalých kasáren. Prostředky na úspěšnou integraci mají být získány prodejem vstupenek do chrámu svaté Barbory, který by měl být podle autora odebrán církvi.

"Postavili ho měšťané k vyjádření úcty horníkům. Proto by měl patřit městu. Pokud budu zvolen starostou, neodkladně podám žalobu ke zpětnému získání naší katedrály. Z finančního výtěžku za vstupné budeme financovat začlenění cizinců," stojí na letáku.