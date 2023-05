Superstřely Meteor pro české F-35? Nutnost, bez které nedává miliardový nákup smysl

Jiří Vojáček

Jak se zdá, nákupu supermoderních letounů F-35 jsou stále více nakloněny špičky českého letectva i politická reprezentace. Mimo pořízení více než dvou desítek strojů zbývá dořešit další strategickou věc, kterou je výzbroj nových letadel. Hlavní otázkou je, zda bude obsahovat i přelomovou protiletadlovou střelu Meteor.

Raketa byla vytvořena tak, aby umožňovala zavěšení na v současnosti provozované typy leteckých závěsníků bez nutnosti používat konvertory. | Foto: Hugh Llewelyn from Keynsham, UK, CC BY-SA 2.0

Vývoj moderní rakety Meteor vždy měl jednoduchý záměr: zkonstruovat střelu, která by byla schopna zasáhnout na velké vzdálenosti cíle, jež by nemohly uniknout, jakmile by je jednou zaměřila. Ambiciózní cíl byl reakcí na pokrok v rychlosti a manévrovatelnosti letadel přelomu čtvrté a páté generace.

Supermoderní střelu nasadili poprvé do služby v roce 2016. Nejprve se dostala do letounů Saab JAS-39 Gripen švédského letectva. Jedním z nejvýraznějších aspektů konstrukce Meteoru je jeho pohonný systém na bázi náporového motoru. Jeho výhodou je, že Meteor může udržovat vysokou rychlost na větší vzdálenost a zároveň celou dobu letu pracovat s tahem tak, aby mu v konečné fázi zbývalo maximum energie k manévrování.

Raketa je dlouhá asi 3,7 metru, průměr činí 17,8 centimetru a startovní hmotnost je přibližně 185 kilogramů. Drak je navržen tak, aby vydržel velké přetížení při manévrech a ohřev povrchu spojený s letem vysokou rychlostí.

Precizní navedení na cíl a rychlost

Zcela unikátní je pro Meteor navedení na cíl. Raketa nejprve dostane údaje o cíli od samotného letounu. V průběhu letu dopočítává pravděpodobnou pozici, přičemž její kurs je automaticky upravován opět letounem, ze kterého byla vypuštěna. Tato část však není povinná, pokud chce letoun udržovat rádiové a datové ticho. V takovém případě raketu navádí inerciální systém, který v závěrečné fázi letu nahradí vlastní radiolokátor.

Maximální rychlost střely Meteor je přes čtyři machy (asi 4900 km/h), dolet se podle profilu letu pohybuje na hranici 200 kilometrů. Přesné údaje jsou z pochopitelných důvodů tajné. U Meteoru se zároveň podařilo vytvořit trojnásobně velkou bezúnikovou zónu, tedy oblast, kde je pravděpodobnost sestřelu téměř sto procent, oproti raketám AIM-120 AMRAAM. Ty jsou v současnosti základem výzbroje západních letectev.

V porovnání se střelou R-77, kterou ruský výrobce často vychvaluje na mezinárodních veletrzích, má Meteor větší operační dosah a pokročilejší radiolokátor odolnější vůči elektronickým protiopatřením. Meteor je rovněž významnou konkurencí pro čínskou střelu dlouhého doletu PL-15.

Díky vyšší rychlosti a vyspělému radiolokátoru má výhodu v efektivitě vzdušných soubojů.

Moderní letouny bez odpovídající výzbroje?

Společnost MBDA, konsorcium odpovědné za vývoj střely, pokračuje v investicích do výzkumu a vývoje. Přestože konkrétní plány na modernizaci nebo nové verze Meteoru jsou tajné, v navádění střely a pohonném systému se ještě má kam posouvat.

Cílem budoucího vývoje může být také zvýšení kompatibility Meteoru s širší škálou odpalovacích platforem. V současnosti je střela kompatibilní s několika moderními stíhacími letouny, rozšíření o bezpilotní letouny, námořní či pozemní platformy by mohlo výrazně zvýšit její operační univerzálnost.

Česká republika by se s raketou mohla setkat už nyní, pokud by se ji armáda rozhodla v rámci přípravy pilotů na přechod na pátou generaci letounů nakoupit. Piloti by s raketou Meteor a další moderní výzbrojí mohli začít cvičit již s letouny JAS-39C a D Gripen, na které je integrována. A pokud přijdou první F-35, bude již mít letectvo dostatek vycvičených lidí jak ve vzduchu, tak na zemi a vyvinuté a otestované taktiky nasazení.

Nákup F-35 by byl nákladný, jeden stroj přijde zhruba na 1,8 miliardy korun. Půjde však o obrovský skok kupředu ve schopnostech tuzemských ozbrojených sil. Pokud k pořízení moderních letounů dojde, má smysl uvažovat pouze o nejvýkonnějších dostupných zbraňových systémech.

Nejsmutnější by bylo, pokud bychom pořídili plánovaných čtyřiadvacet kusů F-35 a neměli pro ně dostatek rychle dostupné výzbroje. Takový nákup by ve finále nedával smysl.

Autor textu je vojenský publicista. Píše o bezpečnostní problematice, armádách a vojenství obecně do mainstreamových médií i do odborných magazínů, armádní tematiku komentuje také pro Český rozhlas a Českou televizi.