Exprezident Klaus byl po letech ve sněmovně. Moje éra byla nejúspěšnější, prohlásil

Po dlouhých osmi letech vstoupil na půdu Poslanecké sněmovny exprezident Václav Klaus, který do budovy několik let docházel jako poslanec, šéf sněmovny i předseda vlády. Tentokrát ho pozval současný šéf sněmovny Radek Vondráček, který chce u příležitosti 100. výročí vzniku dolní parlamentní komory pozvat jednotlivě všechny její dosavadní šéfy.

Praha - Bylo to zvláštní setkání, které se odehrálo v pátek dopoledne ve sněmovně. Na jedné straně Radek Vondráček, šéf sněmovny za hnutí ANO, které před lety začínalo v politice kritikou politiky minulých dekád, na druhé straně bývalý prezident Václav Klaus, který patřil k vůbec nejvýraznějším aktérům této "minulé politiky".

"Díky tomu, že mě kritizovali, vyhráli volby, ale teď pochopili, že ta kritika byla naprostým omylem, a proto jsme si názorově mnohem blíže," komentoval tento paradox Klaus.

“Devadesátá léta byla nejúspěšnější dekádou této země,” tvrdí muž, který ji “spolutvořil” - Václav Klaus v reakci na dotaz @Aktualnecz po schůzce se šéfem sněmovny R. Vondráčkem... Ten v minulosti minulost kritizoval a dostal se nahoru. Jak reagoval na V. Klause? Vše na videu! pic.twitter.com/VC8e4v8j8J — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 2, 2018

Celé setkání probíhalo ve velmi vstřícné atmosféře, Vondráček pozval Klause u příležitosti 100. výročí vzniku Československa jako bývalého předsedu sněmovny. "Neplánované, ale příjemné setkání, popovídali jsme si. Bylo to spontánní pozvání, s panem prezidentem jsme se potkali 28. října na Pražském hradě, kde jsme seděli vedle sebe. Pan prezident se mi přiznal, že tady ve sněmovně nebyl minimálně osm let," vysvětloval okolnosti setkání Vondráček.

I on patří k politikům ANO, kteří vstoupili do velké politiky v roce 2013 tím, že kritizovali chování dosavadních politiků. Vondráček po setkání s Klausem tvrdil, že nekritizoval v minulosti éru Klause, ale až období, kdy on už z velké politiky odešel - tedy období premiérů ODS Mirka Topolánka a Petra Nečase, byť jejich jména neřekl.

Samotný Klaus svá léta v politice hájil. "Jsem naprosto přesvědčený o tom, že devadesátá léta byla nejúspěšnější dekádou naší země. Rozumím politickým střetům, které využívají ten či onen argument. Ale myslím si, že národ této země by měl přiznat tento mimořádný úspěch nejúspěšnějšího provedení transformace po komunismu ze všech postkomunistických zemí. Věřím, že přiznán bude," prohlásil Klaus na dotaz Aktuálně.cz

Pravice, ke které se Klaus stále hlásí, považuje vládu ANO a ČSSD za levicovou a škodící zemi. A premiér i šéf ANO Andrej Babiš si stále bere na "paškál" Klausovu éru a kritizuje například tehdejší privatizační kauzy. Faktem ale je, že postupem času se Babiš začal strefovat mnohem více do bývalého premiéra Bohuslava Sobotky a jeho údajných prohřešků při privatizaci, zatímco jméno Klause si už zdaleka tolik do úst nebere.