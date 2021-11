Exposlanec Volného bloku Bojko se kvůli zápalu plic stahuje z veřejného života

Bývalý poslanec za SPD a následně za Volný blok nebude do konce roku vystupovat na žádných veřejných akcích, oznámil to na svém Facebooku. Podle svých slov při volební kampani přechodil zánět průdušek a nyní má zdravotní problémy s plícemi. Stranu bude ale dále reprezentovat její předseda Lubomír Volný.

"Náročná předvolební kampaň si vybrala svou daň, několik týdnů jsem přecházel zánět průdušek, až to přerostlo v oboustranný zápal plic a skončil jsem v nemocnici," oznámil na svém facebookovém profilu Bojko. Bronchitidu, která patří mezi respirační onemocnění, způsobují opakované infekce dýchacích cest, kouření či pobyt v prašném prostředí.

Bojko přitom patřil k nejhlasitějším odpůrcům nošení ochrany úst a nosu, se svým stranickým kolegou kvůli tomu byl několikrát vykázán ze sněmovny, k jejich místům v poslanecké sněmovně muselo být kvůli ochraně ostatních poslanců dokonce dočasně namontováno plexisklo. Roušky nenosili ani na předvolebních setkáních s voliči a demonstrace, kterých se účastnili, označovali za vyjádření politického přesvědčení.

Lékaři Bojkovi podle jeho slov kvůli zasaženým plicím doporučili klidový režim a pobyt v lázních. "Tím chci říci, že se letos nezúčastním žádné veřejné akce, dám si do Vánoc pohov, naberu síly a po Novém roce hurá do toho, Luboš to zatím zvládne beze mě," dodal s odkazem na svého stranického kolegu a předsedu Lubomíra Volného.

Volný blok v říjnových volbách do poslanecké sněmovny získal pouhých 1,33 procent hlasů. "Bohužel výsledek se nedostavil, spousta 'vlasteneckých' subjektů pracovala mediálně na kampani proti Volnému bloku," hodnotí důvody volebního neúspěchu Bojko. Naznačil také, že mu volební neúspěch mnozí dávají za vinu, kterou ale odmítá.

Avizoval však, že v politice nekončí a hodlá se jí věnovat nadále, až se jeho zdravotní stav zlepší.

Marian Bojko byl až do roku 2019 členem hnutí SPD Tomia Okamury, za nějž byl také zvolen do sněmovny. Po stranických neshodách však hnutí on i Lubomír Volný opustili a založili nový politický subjekt Volný blok, jehož členy byli od roku 2021. Ve volbách však strana propadla a do sněmovny se nedostala, nedosáhla ani na státní příspěvek na činnost.

Oba poslanci dlouhodobě budili pozornost svým odmítavým přístupem k protiepidemickým opatřením a jejich bojkotem. Kvůli jejich nedodržování jim bylo ve sněmovně několikrát uděleno napomenutí, a dokonce museli být ze sálu vyvedeni ochrankou. Volný na sebe upozornil také rvačkou u řečnického pultu, kterou mnozí označili za dehonestaci zákonodárného sboru. "Zažili jsme něco, co se v tomto sále od zvolení Tomáše Garrigua Masaryka ještě nestalo," řekl po obnovení schůze předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Nevhodným chováním obou poslanců se zabýval také mandátový a imunitní výbor.

